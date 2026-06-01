Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत

पळसदेव: उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाण्यात बुडालेले पळसदेव (ता. इंदापूर) येथील ग्रामदैवत श्री पळसनाथाचे प्राचीन मंदिर सध्या पाण्याबाहेर आले आहे. या प्राचीन मंदिराचे सप्तभूमीज शिखर, पाषाण शिळांमधील बांधणी, त्यावर कोरलेली आकर्षक व इतिहास दर्शविणारी शिल्पे व मंदिराची मजबूत बांधणी हे सर्व गेल्या पाच दशकांपासून पाण्यात असूनही सुस्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे..गतवर्षी धरण ११० टक्के भरूनही धरणातून बेमाप पाणी सोडण्यात आल्याने पाणीसाठा झपाट्याने कमी झाला आहे. त्यामुळे मे महिन्याच्या अखेरीस मंदिर उघडे पडले आहे. सन २०२४मध्ये हे मंदिर पूर्णपणे पाण्याबाहेर आले होते. यामुळे प्राचीन स्थापत्य कलेच्या अचाट सामर्थ्याचा अनुभव घेण्याची संधी पर्यटकांना मिळाली होती. .या संधीचा फायदा घेऊन ग्रामस्थांनीही या ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. यानंतर पडलेल्या मुबलक पावसामुळे धरणातील पाणीसाठ्याने १०० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला आणि मंदिर पुन्हा पाण्याखाली गेले होते. परंतु, वारंवार धरणातून नदीपात्रात पाणी सोडल्याने हे मंदिर पाण्याबाहेर आले आहे..पाषाणी शिळांच्या आधारावर पायापळसनाथाचे हे प्राचीन मंदिर चुना आणि भाजलेल्या विटांमधून बांधण्यात आल्याचे दिसून येते. पाषाणी शिळांच्या आधारावर मंदिराचा पाया उभा आहे, तर मंदिराचे प्रवेशद्वार पंचशाखीय आहे. यावर व्याल, पद्मपत्र, स्तंभशाखा, वेलीशाखा, वाद्यासहित गंधर्व आणि सुरसुंदरी आहेत. विरगळ, भग्ननंदी, भग्नमारुती, दशावतार, शिल्पपट, सतीशिला पाषाणावर कोरलेल्या आहेत. हे मंदिर गर्भगृह, अंतराळ, सभामंडप, तीन बाजूस कक्षासन, कोरीव स्तंभ, गर्भगृहाचे प्रवेशद्वार, त्यावरील पुष्प, नर, स्तंभ, लता अशा पंचशाखा, अशा अनेक वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण आहे..आतापर्यंत सहा वेळा मंदिर पाण्याबाहेरउजनी धरणाच्या बांधणीनंतर १९७५ मध्ये जुन्या पळसदेव गावाला जलसमाधी मिळाली. यानंतर २४ वर्षांनंतर सन २००२ मध्ये मंदिर प्रथमच पूर्णपणे उघडे पडले होते. यानंतर सन २०१३, २०१७, २०२३, २०२४मध्ये मंदिर पूर्णपणे पाण्याबाहेर आले होते. धरणनिर्मितीपासून आतापर्यंतच्या काळात मंदिर पाण्याबाहेर येण्याची सहावी वेळ आहे. ज्या वर्षी दुष्काळ पडतो, त्यावेळी बुडालेले मंदिर पाण्याबाहेर येत असल्याचा अनुभव ग्रामस्थ बोलून दाखवत आहेत.