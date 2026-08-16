पुणे

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युक्रेनचा रशियावर
शेकडो ड्रोनद्वारे हल्ला

मॉस्को : युक्रेनने रविवारी रशियावर शेकडो ड्रोनद्वारे मोठा हल्ला केला. या हल्ल्यात सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. युक्रेनने या वर्षात रशियावरील हल्ल्यांची तीव्रता वाढवली असून, लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या साहाय्याने लष्करी उद्योग आणि ऊर्जा प्रकल्पांना लक्ष्य केले जात आहे. दरम्यान, रशियानेही युक्रेनवर ड्रोन हल्ले केले असून, यामध्ये अनेक घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. युक्रेनची राजधानी किव्हमधील ऐतिहासिक पुस्तक बाजारही स्फोटानंतर आगीत भस्मसात झाला आहे. रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने केलेल्या दाव्यानुसार रात्रभरात युक्रेनचे ८२२ ड्रोन नष्ट केले आहेत.

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