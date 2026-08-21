जय मल्हार क्रांती संघटनेच्या लढ्याला यश

गराडे, ता. २१ : आद्यक्रांतिकारक राजे उमाजी नाईक यांच्या दिवे (ता. पुरंदर) येथील स्मारकाच्या कामाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ग्रामविकास विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, यामुळे स्मारकाच्या प्रत्यक्ष उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, पुणे जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील. स्मारकासाठी जागा निवडणे, आराखडा तयार करणे, अंदाजपत्रक मंजूर करणे आणि बांधकामाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
समितीत पोलिस अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुरातत्त्व विभाग आणि नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह सामाजिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा समावेश आहे. यामध्ये दौलत शितोळे, आद्यक्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांचे सातवे वंशज चंद्रकांत खोमणे, अंकुशराव जाधव, गणपत शितकल आणि सुधीर नाईक यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे. जिल्हा नियोजन अधिकारी हे समितीचे सचिव म्हणून काम पाहतील.
रामोशी-बेडर समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांना न्याय देत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचे आभार मानण्यात आले आहेत. हे स्मारक भावी पिढीसाठी प्रेरणादायी ठरेल, असा विश्वास राज्याचे उपसचिव प्रशांत पाटील यांच्या कार्यालयाने व्यक्त केला आहे.
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