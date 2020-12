नदीपात्रालगत अनधिकृत बांधकामे सुसाट; कासारवाडीतील प्रकार

पिंपरी: कासारवाडी नदीपात्राजवळ लॉकडाउनपासून अनधिकृत बांधकामे सुसाट सुरू आहेत. नदीपात्रालगत भराव टाकून नदीचे पात्र बुजविण्याचा प्रकार सुरू असूनही "ह' क्षेत्रीय कार्यालयाची कारवाई शून्य आहे. कासारवाडी रेल्वे स्थानक ते पिंपळेगुरव रस्त्यापर्यंत नदीपात्रालगत पत्राशेड, टोलेजंग हॉटेल व किरकोळ व्यावसायिकांनी दुकाने थाटली आहेत. निळ्या पूररेषेत या सर्व बांधकामांचा समावेश असूनही, प्रशासन गाफील आहे. या अनधिकृत बांधकामांना वरदहस्त असल्याने कारवाईकडे डोळेझाक सुरू आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामांचा सपाटा सुरू आहे. कारवाईचे भय राहिले नसल्याने वेगाने बांधकामे उभी राहत आहेत. महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी नियमांना पायदळी तुडवले जात आहे. नदीपात्रालगत काही व्यावसायिकांनी जागा भाडे तत्त्वावर दिल्या आहेत. ज्यांनी जागा घेतल्या त्यांनाही अनधिकृत जागा असल्याचे माहिती नाही. महापालिकेचे पथक थेट कारवाईला गेल्यास नागरिकांना जाग येते. पुण्यात बहाद्दरांनी पळविली दारुच्या बाटल्यांची तब्बल 32 खोकी कासारवाडी दत्त मंदिर परिसरातही गेल्या कित्येक दिवसांपासून भराव टाकला जात आहे. काहींनी बांधकामाचा राडारोडा या ठिकाणी टाकला आहे. गतवर्षी आलेल्या पुरात हा परिसर पूर्णपणे बाधित झाला होता. सर्व नागरिकांचे स्थलांतर करण्याची वेळ आली होती. स्मशानभूमी व शंकर मंदिर हे देखील पाण्याने वेढले होते. नद्यांचा परिसरच लुटून खाण्याचे प्रकार सुरू असल्याचे या परिस्थितीवरून दिसून येत आहे. दापोडी, फुगेवाडी, कासारवाडी हा भाग आमच्या अखत्यारीत आहे. अनधिकृत बांधकाम पथकाला कळवितो. नागरिकांनी या ठिकाणी परवानगी न घेता बांधकामे केली आहेत.

- संदीप खोत, क्षेत्रीय अधिकारी, ह प्रभाग अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार कोण?

या परिसरातील मुस्लिम दफनभूमी, महापालिका मैलाशुद्धिकरण प्रकल्प, टोलेजंग हॉटेल, लांडगे चाळ परिसरानजीकचा भाग निळ्या पूररेषेत येत आहे. यातील काही मालमत्ता ही महापालिका प्रशासनाची आहे. तब्बल चार ते पाच मोठी हॉटेल नदीपात्रात बांधली गेली आहेत. राजकारण्यांचे लागेबांधे असलेली ही हॉटेल असल्याचे समजते. त्यामुळे या भागात अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट वाढला आहे. कासारवाडीजवळील दत्त मंदिराचा परिसरही नदी पात्रालगत आहे. चहा दुकाने, नर्सरीचालक व वॉशिंग सेंटर दुकांनानीही नदीपात्रावर कब्जा केलेला आहे. यावरून महापालिका प्रशासनाच्या कारवाईचे भय राहिले नसल्याचे दिसते. याला नेमके जबाबदार कोण असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. (edited by- pramod sarawale)

