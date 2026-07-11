Pune News: स्वस्त घराचे स्वप्न ठरतेय महाग! पुण्यात अनधिकृत बांधकामांचा वाढता विळखा; स्वस्त घरांच्या आमिषाने नागरिकांची लाखोंची फसवणूक..

-ब्रिजमोहन पाटील पुणे : महापालिकेच्या संथ आणि निष्प्रभ कारवाईचा फायदा घेत शहराच्या उपनगरांमध्ये अनधिकृत इमारतींचे जाळे वेगाने विस्तारत आहे. बांधकाम व्यावसायिक नोटिसांना केराची टोपली दाखवत चार-पाच मजली इमारती उभारून स्वस्त घरांचे आमिष दाखवत सर्वसामान्य नागरिकांची लाखो रुपयांची फसवणूक करत आहेत. महापालिका बुलडोझर घेऊन पोहोचेपर्यंत सदनिका विकल्या जातात आणि अखेरीस कारवाईचा फटका बसतो तो केवळ घरखरेदीदारांनाच. त्यामुळे बिल्डर मोकळे, प्रशासन निष्क्रिय आणि सर्वसामान्यांच्या आयुष्यभराच्या कष्टाची कमाई मात्र उद्ध्वस्त होत असल्याचे चित्र शहरात दिसून येत आहे..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.पुणे शहराची हद्द वाढली असून, सुमारे ४८८ किलोमीटर चौरस किलोमीटर इतके मोठे क्षेत्रफळ आहेत. शहराच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये नियोजनबद्ध विकास व्हावा, अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत यासाठी २३ गावांचा समावेश पुणे महापालिकेत करण्यात आला आहे. या गावांचा विकास आराखडा असूनही तयार झालेला नसला तरी महापालिकेकडून येथील बांधकामांवर नियंत्रण आणले जाते असा दावा केला जातो..पुण्यातील सदनिकांचे हे प्रचंड वाढले आहेत. वन बीएचके घेण्यासाठीही ५० लाख रुपये मोजावे लागत आहेत. ज्यांची आर्थिक परस्थिती चांगली नाही असे नागरिक त्यांना परवडेल अशी घरे शोधत असतात. काही वेळी ते जुने घर विकत घेणे किंवा कमी किंमतीमध्ये उपलब्ध होत असलेल्या सदनिका विकत घेतात. यात त्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता असते..उपनगरांमध्ये अनधिकृत बांधकामेपुणे शहरात मांजरी, वाघोली, नऱ्हे, धायरी, आंबेगाव, उंड्री, पिसोळी, उत्तमनगर, शिवणे यासह अन्य भागात अनधिकृत बांधकाम केले जात आहे. येथे बांधलेया जाणाऱ्या सदनिका नागरिकांना इतरांपेक्षा खूप कमी किंमतीने म्हणजे २० ते २५ लाखापर्यंत विकल्या जात आहेत. अशा बांधकामांवर महापालिकेकडून कारवाई केली जात आहे..नऊ लाख चौरस फूट बांधकाम पाडलेपुणे महापालिकेने उपनगरांमध्ये उभ्या असलेल्या चार-पाच मजली अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरु केली आहे. १ एप्रिल ते ३० जून या तीन महिन्याच्या कालावधीत ८३१ अनधिकृत बांधकामांना नोटीस बजावली आहे. आत्तापर्यंत ९ लाख ४ हजार २५७ चौरस फुटावरील बांधकाम जमीनदोस्त केले आहे. तरीही अनेक भागात अनधिकृत बांधकामे होत असून, त्यांची विक्री होत आहे..कागदपत्रांची खातरजमा कराशहरात घर घेताना बांधकाम व्यावसायिकाकडून कागदपत्रांची खातरजमा करा. महापालिकेने बांधकामासाठी दिलेली परवानगी, मंजूर नकाशे तपासून घ्यावेत, त्यावर महापालिकेचा शिक्का आहे की नाही ते देखील तपासून पाहावेत. जर बाजारभावा पेक्षा खूप कमी किंमतीमध्ये घर मिळत असेल तर ते अनधिकृत बांधकाम असल्याचे समजून घ्यावे. जर एखाद्या बांधकामाबद्दल शंका वाटल्यास महापालिकेच्या बांधकाम विभागातून संबंधित प्रकल्पाची माहिती खातरजमा करावी असे आवाहन महापालिकेने केले आहे..वेळीच कारवाई आवश्यकअनधिकृत बांधकाम सुरु असल्यानंतर महापालिकेकडून संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला नोटीस बाजावून काम थाबंविण्यास सांगितले जाते. पण त्यावर लगेच कारवाई होत नाही. तो पर्यंत संबंधित बांधकाम व्यावसायिक इमरतीचे काम वेगात पूर्ण करून घेऊन सदनिका विकून तेथे नागरिक कसे राहायला येतील याच्या प्रयत्नात असतो. कमी किंमतीमध्ये सदनिका मिळत असल्याने नागरिकही ती मिळकत विकत घेतात. पण कालांतराने महापालिकेकडून या बांधकामावर कारवाई करून इमारत पाडून टाकतात. यामध्ये हा बांधकाम व्यावसायिक ग्राहकांच्या घराचे पैसे परत करत नसल्याने यात शेवटी नुकसान व फसवणूक ही त्यांचेच होते..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...‘‘पुणे महापालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात आहे. नागरिकांनी उपनगरांमध्ये घर खरेदी करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे तपासून पाहावेत. त्यानंतरच घर खरेदी करावे. अनधिकृत बांधकामे महापालिकेकडून पाडून टाकली जातात. त्यामुळे अशी घरे घेऊ नयेत.’’- अनिरुद्ध पावसकर, शहर अभियंता, पुणे महापालिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.