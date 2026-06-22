पुणे

पुणे-सोलापूर महामार्गावर विनापरवाना खोदकाम

पुणे-सोलापूर महामार्गावर विनापरवाना खोदकाम
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लोणी काळभोर, ता. २२ : कोणतीही सुरक्षा न बाळगता आणि विनापरवाना खोदकाम करून वाहतुकीस अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी पुणे-सोलापूर महामार्गावरील थेऊर फाटा (ता. हवेली) येथे लोणी काळभोर पोलिसांनी जेसीबी चालक, मालक आणि ठेकेदारावर गुन्हा दाखल केला आहे.
याप्रकरणी पोलिस हवालदार बापू वाघमोडे यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार जेसीबी चालक विनोद सुभाष चव्हाण, मालक मोहनिल ऊर्फ सनी सुनील खटाटे आणि ठेकेदार एम. डी. काझी खान (सर्व रा. कुंजीरवाडी) यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. कुंजीरवाडी ग्रामपंचायत हद्दीत महामार्गावर जेसीबीच्या साह्याने चारी खोदण्याचे काम सुरू होते.
या कामासाठी संबंधित विभागाची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती. तसेच खोदकामाच्या ठिकाणी बॅरिकेडिंग किंवा सुरक्षेची साधने नसल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. खोदलेली माती थेट रस्त्यावर टाकल्याने वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. भरधाव वाहतुकीच्या ठिकाणी पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने संभाव्य अपघात टळला आहे. महामार्गावरील अशा बेजबाबदार कामांवर प्रशासनाने कडक नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी वाहनचालकांकडून होत आहे.

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