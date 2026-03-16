Pune Crime: पवित्र नात्याला काळीमा! सख्ख्या चुलत्याकडून पुतणीवर अत्याचार; लोणी काळभोर परिसरातील संतापजनक घटना, आरोपीला अटक..

-सुनील जगतापउरुळी कांचन: सख्ख्या चुलत्याने पुतणीवर वारंवार अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. लोणी काळभोर परिसरात नातेसंबंधांनाच काळीमा फासणारी अत्यंत संतापजनक घटना उघडकीस आल्याने परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे. .पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी २२ वर्षीय पीडितेच्या आईने लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. यावरून बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपीला अटक केली आहे. त्याला न्यायालयाने ७ दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत..फिर्यादी घरकाम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात.त्यांना दोन मुली आहेत.एक दिवस त्या कामावरुन नेहमीपेक्षा लवकर घरी पोहोचल्या. त्यावेळी आपला दीर मोठ्या मुलीवर जबरदस्तीने अत्याचार करत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. हे दृश्य पाहताच फिर्यादींच्या पायाखालची वाळूच सरकली.त्यानंतर त्यांनी मुलीला विश्वासात घेऊन याबाबत अधिक चौकशी केली असता, तिने चुलता आपणास धमकी देऊन वारंवार अत्याचार करतोय व आपण भीतीपोटी हा प्रकार दीर्घकाळ कुणालाही सांगितला नाही असे सांगितले. त्यानंतर पीडितेच्या आईने तात्काळ लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली.त्यानुसार पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली आहे..या निंदनीय घटनेमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून अशा नराधमांना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी,अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.या प्रकरणाचा पुढील तपास लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक रुपाली जाधव करत आहेत.