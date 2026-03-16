उंडाळे. आदर्श भजनी मंडळाला 25 हजाराचे अनुदान
उंडाळे, ता. १६ ः येथील आदर्श भजनी मंडळाला भजनी साहित्य खरेदीसाठी आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या माध्यमातून २५ हजार रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले. महाराष्ट्र राज्य उत्सव तसेच सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या योजनेंतर्गत भजनी मंडळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही मदत उपलब्ध झाली आहे.
कऱ्हाड तालुक्यातील जास्तीतजास्त भजनी मंडळांना अनुदान मिळावे, यासाठी आमदार डॉ. भोसले यांच्या कार्यालयामार्फत अर्ज भरून घेतले होते. संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करून पात्र मंडळांना अनुदान मंजूर केले. त्याअंतर्गत येथील आदर्श भजनी मंडळालाही २५ हजारांचे अनुदान उपलब्ध झाले. या निधीतून मंडळाने आवश्यक असलेले भजनी साहित्य खरेदी करून सांस्कृतिक परंपरा जपण्याचे आवाहन केले आहे. या अनुदानाबद्दल भजनी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार डॉ. भोसले यांचे आभार मानले. यावेळी आदर्श भजनी मंडळाचे अध्यक्ष महादेव कदम, उपाध्यक्ष अशोकराव पाटील, सचिव विलास माळी, खजिनदार नानासाहेब सुतार, सदस्य साहिल सुतार, तानाजी लोहार, संजय जाधव, दिनकर गुरव, पुष्पा माळी, सुरेखा गुरव, रुक्मिणी गुरव, वंदना लोहार उपस्थित होते. यावेळी या अनुदानपत्राचे वितरण अशोकराव पाटील, भास्कर पाटील, प्रमोद पाटील यांच्या हस्ते केले.
उंडाळे ः अशोक पाटील, भास्कर पाटील यांच्याकडून अनुदान प्रमाणपत्राचे स्वीकारताना विलास माळी, महादेव कदम व सदस्य.
