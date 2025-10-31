Undri Traffic : उंड्रीत अरुंद रस्त्यांमुळे वाहतूक कोंडी; नागरिकांची डोकेदुखी वाढली

उंड्री : अपुरे रस्ते आणि अतिक्रमण यामुळे उंड्रीतील बिशप चौकातील वाहतुकीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याला तोंड देताना नागरिकांची डोकेदुखी वाढली आहे. येथील रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याची अनेक दिवसांची मागणी आहे. मात्र, याबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..या चौकात हडपसर आणि ‘एनआयबीएम’कडून येणारा रस्ता एकत्र येऊन पुढे वडाचीवाडी आणि पिसोळीकडे जात आहे. परिसरात दीडशेहून अधिक संकुले आहेत. त्यामुळे या चौकात येणाऱ्या वाहनांची संख्या अधिक आहे. येथील रस्ते ग्रामपंचायत काळातील आहेत. वास्तविक पाहता वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन ग्रामपंचायत काळात येथील रस्त्याचे रुंदीकरण होणे गरजेचे होते. मात्र, तसे न झाल्याने रस्ता लहान आणि वाहनांची संख्या जास्त, अशी परिस्थिती झाली आहे. त्यामुळे वाहतूक संथ होऊन वाहतूक कोंडी निर्माण होत आहे. कोंडी झाल्यास पाच मिनिटांचे अंतर कापण्यासाठी पाऊणतास लागतो..Ahilyanagar Crime: 'गॅस रिफिलिंग सेंटरवर छापा'; चिचोंडी पाटीलमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई.कर्मचारी वर्गाला कामाचे ठिकाणच नाही तर घर गाठणेसुद्धा जिकिरीचे ठरत आहे. नकाशात मोठा रस्ता नियोजित असल्याचे दाखवून अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी संकुलामधील सदनिका विकल्या आहेत. मात्र, रस्ता रुंदीकरण होत नसल्याने आपणफसलो असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. त्यामुळे महापालिकेने येथील रस्ता रुंदीकरणाचा सकारात्मक निर्णय घेऊन रस्ता रुंदीकरण करावे, असे येथील रहिवासी सचिन पुणेकर यांनी सांगितले..अतिरिक्त आयुक्तांनी सांगितल्याप्रमाणे आणि नवीन विकास आराखडा तपासून रस्ता रुंदीकरणाला त्रासदायक बांधकामे बांधकाम विभागाला कळविण्याचे काम सुरू आहे. बांधकाम विभागाने जागा मोकळी करून दिल्यानंतर येथील रुंदीकरणाचे काम हाती घेता येईल.- नरेश शिंगटे, कनिष्ठ अभियंता, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.