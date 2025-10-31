पुणे

Undri Traffic : उंड्रीत अरुंद रस्त्यांमुळे वाहतूक कोंडी; नागरिकांची डोकेदुखी वाढली

Traffic Chaos at Undri's Bishop Chowk : उंड्री येथील बिशप चौकात अपुरे रस्ते आणि अतिक्रमण यामुळे वाहतूक कोंडीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, रस्ते रुंदीकरणाची मागणी असूनही प्रशासन गंभीर नसल्याने नागरिक संतप्त झाले आहेत.
Narrow Roads and Encroachmeant Worsen Congestion

उंड्री : अपुरे रस्ते आणि अतिक्रमण यामुळे उंड्रीतील बिशप चौकातील वाहतुकीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याला तोंड देताना नागरिकांची डोकेदुखी वाढली आहे. येथील रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याची अनेक दिवसांची मागणी आहे. मात्र, याबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

