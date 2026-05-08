Undri crime : उंड्री परिसरातून चार लाखांचे अमली पदार्थ जप्त

पुणे : शहरातील अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे शाखेने विशेष मोहीम उघडली असून, उंड्री परिसरातून १२.२ ग्रॅम मेफेड्रॉन (एम.डी.) या अमली पदार्थासह एका तरुणाला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्याकडून मेफेड्रोन आणि दुचाकी असा सुमारे चार लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. .इम्रान नासीर शेख (वय ३२, रा. भाग्योदयनगर, कोंढवा खुर्द) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. अमली पदार्थ विरोधी पथक-दोनकडून गुरुवारी (ता. ७) ही कारवाई करण्यात आली.महम्मदवाडी-उंड्री रस्त्यावरील एका मेडिकलच्या पार्किंगसमोर रात्री आठच्या सुमारास इम्रान संशयास्पद रितीने थांबलेला होता. पोलिसांना पाहताच इम्रानने दुचाकीवरून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्याला झडप घालून पकडले. .त्याची झडती घेतली असता, त्याच्याकडे १२.२ ग्रॅम मेफेड्रोन सापडले. या प्रकरणी काळेपडळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे) पंकज देशमुख, पोलिस उपायुक्त विवेक मासाळ, सहाय्यक आयुक्त शंकर खटके यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पंडित रेजितवाड, पोलिस उपनिरीक्षक नितीन कुमार, सहाय्यक फौजदार अस्मिता लाड, राजस शेख यांच्या पथकाने केली. या पथकात पोलिस अंमलदार पृथ्वीराज पांडुळे, सतीश चव्हाण, गणेश गोसावी, सुनील महाडिक, विनोद निंभोरे, अमोल सोनवणे, प्रशांत कळसकर, देविदास वांढरे, दिनेश बास्टेवाड आणि शुभांगी म्हाळसेकर यांचा समावेश होता.