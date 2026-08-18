पुणे

Undri Lotus Garden: उंड्रीत घराच्या गच्चीवर फुलवली ४० प्रकारची कमळे; दुर्मीळ प्रजातींचाही समावेश, भावसार दाम्पत्याची निसर्गप्रेमाची अनोखी कहाणी

Undri Couple Grows 40 Lotus Varieties On Their Beautiful Rooftop Garden: उंड्रीतील भावसार दाम्पत्याने गच्चीवरील मोकळ्या जागेत देशी-विदेशी ४० प्रकारच्या कमळांची सेंद्रिय बाग फुलवली; दुर्मीळ द्विरंगी प्रजाती पाहण्यासाठी नागरिकांची विशेष गर्दी
Undri Rooftop Lotus Garden Features 40 Varieties Including Rare Species Created By The Nature Loving Bhavsar Couple With Care

Undri Rooftop Lotus Garden Features 40 Varieties Including Rare Species Created By The Nature Loving Bhavsar Couple With Care

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उंड्री : घराच्या गच्चीवरील मोकळ्या जागेचा कल्पक वापर करून उंड्रीतील राजेश भावसार आणि वृषाली भावसार या दाम्पत्याने कमळाची आकर्षक बाग फुलवली आहे. त्यांच्या या बागेत देशी-विदेशी अशा ४० प्रकारच्या कमळांचा संग्रह असून, ही बाग पाहण्यासाठी नागरिक गर्दी करत आहेत.

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