Undri Lotus Garden: उंड्रीत घराच्या गच्चीवर फुलवली ४० प्रकारची कमळे; दुर्मीळ प्रजातींचाही समावेश, भावसार दाम्पत्याची निसर्गप्रेमाची अनोखी कहाणी

उंड्री : घराच्या गच्चीवरील मोकळ्या जागेचा कल्पक वापर करून उंड्रीतील राजेश भावसार आणि वृषाली भावसार या दाम्पत्याने कमळाची आकर्षक बाग फुलवली आहे. त्यांच्या या बागेत देशी-विदेशी अशा ४० प्रकारच्या कमळांचा संग्रह असून, ही बाग पाहण्यासाठी नागरिक गर्दी करत आहेत..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.येथील साई निवास सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या भावसार दाम्पत्याने गच्चीवर नियोजनबद्ध पद्धतीने ही बाग साकारली आहे. यामध्ये वॉटर लिली, लोटस, तेजस, रेड ड्रॅगन, येलो पिवोनी, ड्रॉप ब्लॉक, बूच, सियाम रुबी, कांचन, डेझी, लावण्य, जंक्यपोग, रेड दहलीया आणि शिफॉन अशा विविध प्रजातींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, दोन रंगांमधील दुर्मिळ कमळे देखील येथे पाहायला मिळतात. यातील अनेक रोपे आणि कंद भावसार स्वतः तयार करत असून, त्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली आहे..रोपांच्या लागवडीसाठी त्यांनी टब आणि घरातील टाकाऊ ड्रमचा वापर केला आहे. पाण्यात डास होऊ नयेत, यासाठी त्यांनी गप्पी मासे सोडले असून या झाडांसाठी पूर्णपणे सेंद्रिय खतांचा वापर केला आहे. केरळ आणि व्हिएतनाम येथूनही काही प्रजाती त्यांनी मागवल्या आहेत. बाजारामध्ये ५०० रुपयांपासून २५ हजार रुपयांपर्यंत मिळणारी कमळाची झाडे त्यांनी केवळ १५० रुपये खर्चात जोपासली आहेत..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .ही कमळाची फुले सकाळी ८ ते ९ च्या सुमारास उमलतात आणि सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत त्याच स्थितीत राहतात. ही फुले उमलण्याची प्रक्रिया साधारण तीन दिवस सुरू असते. भविष्यात मोठे लोटस गार्डन उभारण्याचा मानस असून, तेथे नागरिकांना कमळाचे सर्व प्रकार विनामूल्य पाहता येतील, असे राजेश भावसार यांनी सांगितले. निसर्गप्रेमी असलेल्या भावसार यांनी जवळच एक एकर जागेवर फळझाडांचीही लागवड केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.