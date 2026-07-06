Pune Metro: पुणे मेट्रोची मोठी कामगिरी; 9 स्थानके आणि डेपोवर सौरऊर्जा प्रकल्प पूर्ण, वीज खर्चात मोठी बचत

पुणे : पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत पुणे मेट्रोने हिंजवडी आयटी पार्क ते शिवाजीनगर या मेट्रो मार्गावर अवघ्या तीन महिन्यांत नऊ स्थानके आणि मेट्रो डेपोवर सौरऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी केली. ही सर्व स्थानके मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यात प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहेत. पुणे मेट्रो आपल्या एकूण वीज गरजेपैकी जवळपास एक-तृतीयांश वीज सौरऊर्जेतून निर्माण करणार आहे..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.‘लाइन तीन’तर्फे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात हरित ऊर्जेचा समावेश केला आहे. याच उपक्रमाचा भाग म्हणून पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड मेट्रोच्या सर्व २३ स्थानकांवर आणि डेपोवर एकूण ७.६७ मेगावॉट क्षमतेची रूफटॉप सौरऊर्जा प्रणाली उभारण्यात येत असून, हा प्रकल्प राज्यातील सर्वात मोठ्या सौरऊर्जेवर आधारित शहरी सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमांपैकी एक ठरणार आहे. .संपूर्ण सौरऊर्जा प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर दरवर्षी सुमारे एक कोटी युनिट वीजनिर्मिती होईल. या मुळे मेट्रोच्या कार्बन उत्सर्जनातही लक्षणीय घट होईल. स्थानकांची छते, डेपोवरील उपलब्ध जागेचा प्रभावी वापर करून ही सौरऊर्जा प्रणाली विकसित केली आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टीने वीज खर्चातही मोठी बचत होईल..संपूर्ण प्रकल्प उभारणीनंतर मेट्रोच्या एकूण वीज गरजेपैकी सुमारे ३३ टक्के वीज सौरऊर्जेतून उपलब्ध होईल. शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था उभारण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. हिंजवडी आयटी पार्क ते शिवाजीनगर या २३ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गाची उभारणी शाश्वत विकासाचा विचार करून केली आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...पुणे मेट्रो लाइन तीनने हिंजवडी-शिवाजीनगर दरम्यानच्या २३ किमी मार्गावर यशस्वी चाचणी पूर्ण केली. पहिल्या टप्प्यात मान ते आर. के. लक्ष्मण संग्रहालय (१३.३ किमी, १२ स्थानके) सेवा सुरू होईल, जी नंतर जिल्हा न्यायालयाशी जोडली जाईल. या मुळे शिवाजीनगर ते हिंजवडी प्रवासाचा वेळ दीड तासांवरून अवघ्या ४५ मिनिटांवर येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.