पुणे

अनोळखी तरुणाचा मृतदेह कापुरव्होळ येथे आढळला

अनोळखी तरुणाचा मृतदेह कापुरव्होळ येथे आढळला
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नसरापूर, ता. १० : कापूरव्होळ (ता. भोर) येथील पुणे-सातारा महामार्गावरील पुलाखाली रविवारी (ता. ९) एका अनोळखी तरुणाचा मृतदेह आढळून आला. राजगड पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, सोमवारी (ता. १०) उशिरापर्यंत अनोळखी मृत तरुणाची ओळख पटलेली नाही.
याबाबत अमजद शब्बीर शेख (वय ४८, रा. कापूरव्होळ) यांनी पोलिसांना माहिती दिली. कापूरव्होळ स्मशानभूमीजवळील पुलाखाली एक व्यक्ती पडली असल्याची माहिती त्यांना एका भंगार वेचणाऱ्या व्यक्तीने दिली होती. घटनास्थळी जाऊन पाहिले असता, लाल टी-शर्ट आणि काळी पँट परिधान केलेला अंदाजे २५ ते ३० वयोगटातील तरुण मृतावस्थेत आढळला. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. मृताच्या खिशात किंवा कपड्यांवर कोणतीही ओळख पटवणारी खूण सापडलेली नाही. हा मृत्यू अपघात आहे की घातपात, त्यादृष्टीने पोलिस तपास करत आहेत. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक तुकाराम राठोड या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

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