Union Budget 2026 : स्थैर्य, पायाभूत गुंतवणूक व एमएसएमईला बळ देणारा आश्वासक अर्थसंकल्प; विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत

पुणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पाने आर्थिक स्थैर्य राखत दीर्घकालीन विकासाचा स्पष्ट मार्ग मांडला आहे. पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मसी आणि एमएसएमई क्षेत्रासाठी केलेल्या भरीव तरतुदींमुळे उद्योगविश्वात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. आयात-निर्यात धोरण, जीएसटी सुधारणा व सिमाशुल्क प्रक्रियेतील सुलभता यामुळे सोप्या पद्धतीने उद्योग करण्यास गती मिळेल, असा सूर मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रिकल्चर (एमसीसीआयए)च्या चर्चासत्रात उमटला..या वर्षीचे कर्ज-जीडीपी प्रमाण समाधानकारक असून अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन आणि तत्काळ अशा दोन्ही कालावधींचा समतोल आहे. सेमीकंडक्टर, बायोफार्मसी व पायाभूत सुविधांसाठी १० टक्के वाढीव तरतूद महत्त्वाची ठरेल. एमएसएमईच्या अनेक मागण्या मान्य झाल्याने रोजगारवाढीस चालना मिळेल. ऊर्जा क्षेत्रातील तरतुदी उद्योगांना दिलासा देतील.प्रदीप भार्गव, माजी अध्यक्ष, एमसीसीआयए.--बजेटमध्ये मोठे धक्के नाहीत; ते स्थिर व शाश्वत आहे. रस्ते-रेल्वे अशा पायाभूत सुविधांसाठी केलेली तरतूद स्वागतार्ह आहे. कर्जाचा बोजा न वाढवता विकास साधण्याचा प्रयत्न दिसतो. ट्रेट व्यासपीठ वापर करण्यावर भर आहे. त्यामुळे छोट्या उद्योगांना मोठ्या उद्योगांकडून उशिराने येणाऱ्या पैशांची समस्या कमी होईल अशी आशा आहे.प्रशांत गिरबने, महासंचालक, एमसीसीआयएपुण्यात डेटा सेंटरसाठी मोठी संधी निर्माण होत आहे. हार्डवेअर, सेमीकंडक्टर व डिजिटल इन्फ्रासाठी दिलेले प्रोत्साहन आयटी उद्योगाला बुस्ट देईल. स्थानिक उत्पादन वाढल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प दिशादर्शक ठरू शकतो. तसेच येत्या काळात पुण्यात ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) ची संख्या वाढण्यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरेल.दीपक शिकारपुरकर, ज्येष्ठ संगणकतज्ज्ञ.कस्टम प्रक्रियेतील नवी प्रणाली वेळ वाचवणारी आहे. कॅन्सर औषधांच्या किमती कमी करून उपलब्धता वाढवण्याचा निर्णय सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. सेझ धोरणातील बदल निर्यातीला चालना देतील. व्यापार सुलभतेसाठी घेतलेली पावले उद्योगांना नवी उभारी देतील.पी. सी. नंबियार, अध्यक्ष – विदेशी व्यापार, एमसीसीआयएप्रत्यक्ष करात पन्नासहून अधिक बदल झाले आहेत. व्याजावरील टीडीएस न कापण्याचा निर्णय दिलासादायक आहे. मनुष्यबळ पुरवठा सेवा जॉब कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून मान्य झाल्याने गुंतागुंत कमी होईल. १२ लाखांपर्यंतच्या सवलतीमुळे मध्यमवर्गाला अप्रत्यक्ष दिलासा मिळाला आहे."सीए. डॉ. दिलीप सातभार्इ, कर तज्ज्ञ.Industrial Development : औद्योगिक विकासासाठी हव्या 'मोठ्या' घोषणा; पायाभूत सुविधांसह सूक्ष्म आणि लघू क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज.सोलार व पवनऊर्जेला दिलेला प्राधान्यक्रम भविष्यासाठी महत्त्वाचाआहे. हरित ऊर्जेतील गुंतवणूक उद्योगांचा खर्च कमी करेल आणि पर्यावरणपूरक विकासाला चालना देईल.मिलिंद तलाठी, अध्यक्ष, रसायन समिती, एमसीसीआयएऊर्जा क्षेत्रात या अर्थसंकल्पात शाश्वत वाढीचा स्पष्ट मार्ग दिसतो. सोलर व बॅटरी ऊर्जा साठवण भविष्यात निर्णायक ठरणार असून लिथियम आयन बॅटरी व त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंवरील सीमाशुल्क पूर्ण माफ केल्याने उत्पादन खर्च घटेल. सोलर सेल ग्लाससाठी आवश्यक घटकांवरील सवलती व अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठीच्या सवलतींमुळे ऊर्जा खर्च दीर्घकालीन कमी होईल.डॉ. प्रशांत खानखोजे, ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ.'शी मार्ट' योजना महिला उद्योजकांना मोठी फायद्याची ठसरणार आहे. महिलांसाठी कस्टर उभारण्यात येणार असून त्यासाठी मदत करणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद आहे. महिलांचे उद्योगात कमी प्रमाण आहे. त्यामुळे ज्या महिसांना उद्योगात पुढे जाण्यात अडचण येत आहे, त्यांना पाठींबा मिळायला हवा. त्याअनुषंगाने काही विशेष उपाय यात दिसत नाहीत. मात्र जे आज मांडले आहे ते देखील दिलासा देणारे आहे.मानसी बिडकर, महिला उद्योजक.