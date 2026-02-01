पुणे

Union Budget 2026 : स्थैर्य, पायाभूत गुंतवणूक व एमएसएमईला बळ देणारा आश्वासक अर्थसंकल्प; विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत

Union Budget impact on Indian industry : केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मसी व एमएसएमई क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या असून उद्योग, रोजगार, निर्यात व हरित ऊर्जेला चालना मिळेल, असा सूर एमसीसीआयएच्या चर्चासत्रात उमटला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पाने आर्थिक स्थैर्य राखत दीर्घकालीन विकासाचा स्पष्ट मार्ग मांडला आहे. पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मसी आणि एमएसएमई क्षेत्रासाठी केलेल्या भरीव तरतुदींमुळे उद्योगविश्वात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. आयात-निर्यात धोरण, जीएसटी सुधारणा व सिमाशुल्क प्रक्रियेतील सुलभता यामुळे सोप्या पद्धतीने उद्योग करण्यास गती मिळेल, असा सूर मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री ॲण्ड ॲग्रिकल्चर (एमसीसीआयए)च्या चर्चासत्रात उमटला.

