Pune News : भारतीय जैन संघटनेच्या मुख्यालयास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांची भेट

पुणे - कुटुंब व्यवस्था, आपत्ती निवारण आणि व्यवस्थापन, पाणी साठवण क्षमतेत वाढ करणे आणि मूल्यशिक्षण या क्षेत्रांत भारतीय जैन संघटना आणि शांतीलाल मुथ्था फाऊंडेशनतर्फे गेल्या ४१ वर्षांपासून सुरू असलेल्या कार्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी त्यांच्या सेनापती बापट रस्त्यावरील मुख्यालयाला भेट देऊन घेतली. तसेच या प्रकल्पांच्या विस्तारासाठी लवकरच दिल्लीत बोलावून चर्चा करू, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याची माहिती शांतीलाल मुथ्था यांनी दिली..या भेटीदरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ तसेच भारतीय जैन संघटनेचे सल्लागार अभय फिरोदीया, शांतीलाल मुथ्था फाऊंडेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकिशोर सांकला, विश्वस्त वल्लभ भन्साळी, व्यवस्थापकीय संचालक कोमल जैन उपस्थित होते..भारतीय जैन संघटना आणि शांतीलाल मुथ्था फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष शांतिलाल मुथ्था यांनी दोन्ही संस्थांच्या गेल्या ४१ वर्षांतील वाटचालीची, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, मूल्यवर्धन कार्यक्रम, आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन तसेच सामाजिक विकासाच्या क्षेत्रांत संस्थेने केलेल्या कार्याची माहिती सादर केली..कुटुंब व्यवस्था, आपत्ती निवारण आणि व्यवस्थापन, पाणी साठवण क्षमतेत वाढ करणे आणि मूल्यशिक्षण या बाबत आम्ही करीत असलेल्या कार्याचे सादरीकरण शहा यांना केले. तसेच त्यांच्या विस्तारासाठी चर्चा करण्यासाठी लवकरच त्यांनी दिल्ली येथे बोलवणार असल्याचे सांगितले आहे. आमच्या उपक्रमांना शहा यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.- शांतीलाल मुथ्था, संस्थापक अध्यक्ष भारतीय जैन संघटना, शांतीलाल मुथ्था सोशल फाऊंडेशन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.