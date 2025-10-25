पुणे

Pune News : केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांची जैन बोर्डिंगला भेट; जैन मुनींपुढे नतमस्तक

मुरलीधर मोहोळ यांनी आज (ता. २५) जैन बोर्डिंग येथे जाऊन जैन मनी आचार्य गुरुदेव गुप्तीनंदीजी महाराज यांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे नतमस्तक झाले.
पुणे - मॉडेल कॉलनीतील जैन बोर्डिंगची जागा खासगी बिल्डरला विकल्याच्या कारणावरून पुण्यातील राजकारण तापलेले असताना केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आज (ता. २५) जैन बोर्डिंग येथे जाऊन जैन मनी आचार्य गुरुदेव गुप्तीनंदीजी महाराज यांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे नतमस्तक झाले. गुरुजी जे सांगतील ते मी ऐकण्यासाठी आलो आहे.

