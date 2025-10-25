Pune News : केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांची जैन बोर्डिंगला भेट; जैन मुनींपुढे नतमस्तक

पुणे - मॉडेल कॉलनीतील जैन बोर्डिंगची जागा खासगी बिल्डरला विकल्याच्या कारणावरून पुण्यातील राजकारण तापलेले असताना केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आज (ता. २५) जैन बोर्डिंग येथे जाऊन जैन मनी आचार्य गुरुदेव गुप्तीनंदीजी महाराज यांची भेट घेऊन त्यांच्यापुढे नतमस्तक झाले. गुरुजी जे सांगतील ते मी ऐकण्यासाठी आलो आहे..जैन बांधवांना हवा तसाच निर्णय होण्यासाठी माझी महत्त्वाची भूमिका राहील असे आश्वासन यावेळी मोहोळ यांनी दिले. दरम्यान, जैन मुनींची भेट घेऊन बाहेर आल्यानंतर मोहोळ यांना नागरिकांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागले. खरेदी खत रद्द करा अशा यावेळा घोषणा देण्यात आल्या.मॉडेल कॉलनी येथील जैन बोर्डिंगचा तीन एकराचा भूखंड गोखले लॅंडमार्क एलएलपी या कंपनीने २३० कोटी रुपयांना खरेदी केला आहे. यामध्ये केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ यांची भागीदारी असल्याचा आरोप झाला. पण मोहोळ यांनी मी मंत्री झाल्यानंतर या कंपनीच्या भागीदारीतून बाहेर पडलो असून, या व्यवहाराचा माझा काही संबंध नाही असा खुलासा केला आहे..तरीही हा वाद थांबण्याचे नाव घेत नाही. शुक्रवारी (ता. २४) जैन मुनींनी ट्रस्टच्या विश्वस्तांची कानउघाडणी केल्याचाही व्हिडिओ व्हायरल झाला. तसेच एक नोव्हेंबरपासून हा व्यवहार रद्द करण्याच्या मागणीसाठी देशभरात आंदोलन केले जाणार असल्याचा इशारा दिला होता.शनिवारी (ता. २५) सायंकाळी साडे चार वाजता भाजपने माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांना उत्तर देण्यासाठी पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. त्याच वेळी मुरलीधर मोहोळ हे जैन मुनींची भेट घेण्यासाठी जैन बोर्डिंग येथे पोचले. जैन मंदिरात जाऊन मोहोळ यांनी जैन मुनींची भेट घेतली..जैन मुनी आचार्य गुरुदेव गुप्तीनंदीजी महाराज यांनी ‘तुम्ही आलात तुमचे स्वागत आहे. जैन बोर्डिंगमधील वसतीगृह, मंदिर आहे. या जागेचे केलेले खरेदी खत खोटे आहे. त्यामुळे ते रद्द झाले पाहिजे. ही जागा वाचवायला हवी, त्यासाठी मी जीव देण्यासाठी तयार आहे.’ असे मोहोळ यांना सांगितले.त्यावर मोहोळ यांनी त्यांची भूमिका मांडली. गुरुजींनी केलेल्या आवाहनानुसार मी दर्शनासाठी आलो आहे. या विषयात वेगळे राजकारण झाले. जैन बोर्डिंगचा विषय सोईच्या राजकारणासाठी दुसऱ्याकडे वळविण्यात आला. त्यामुळे हा विषय जास्त दिवस चालणे चांगले नाही. या शहराचा लोकप्रतिनिधी म्हणून, खासदार म्हणून तुम्हाला अभिवादन करण्यासाठी मी इथे आलो आहे..जैन बांधवांसाठी न्याय होईल आणि त्यांना हवा तसा निर्णय होईल यात माझी भूमिका महत्त्वाची राहील असे मी आश्वासन मी देतो. तुम्हाला तुमच्या हक्कासाठी भांडावे लागणार नाही. या प्रकरणात माझेच नाव घेतले गेल्याने मला ही भूमिका मांडण्यास उशीर झाला. पण मी तुमच्या लोकांशी सातत्याने संपर्कात होतो. हा विषय अधिक न वाढता गुरुदेव जे सांगतील त्या पद्धतीने निर्णय होईल.’’असे मोहोळ यांनी येथे सांगितले..मोहोळ हे मंदिरातून बाहेर येताच काही जैन बांधवांनी खरेदी खत रद्द करा, अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. काही नागरिकांनी थेट तुम्हीच हे खरेदी खत केले असा आरोप केला. त्यावर मोहोळ यांनी मी काही केले नाही. पण तुम्हाला हवा तसा निर्णय एक नोव्हेंबर पूर्वी निर्णय होईल, हा विषय संपलेला असेल असे मोहोळ यांनी सांगितले. तेथून मोहोळ जातानाही काही जणांनी घोषणाबाजी सुरु ठेवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.