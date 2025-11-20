पुणे

Pune News : नवले पूल येथे तातडीने उपाययोजना करा; नितीन गडकरींचे आदेश

नवले पूल येथे नुकत्याच झालेल्या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे नवले पूल येथील अपघातांचा प्रश्‍न आला ऐरणीवर.
uday samant

uday samant

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे/ धायरी - नवले पूल येथे वारंवार होणाऱ्या भीषण अपघातामुळे येथे तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने त्वरित कम सुरू करावे असे आदेश केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज दिले आहेत. तर राज्याचे उद्योग मंत्री उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नवले पूल येथील घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली.

Loading content, please wait...
Nitin Gadkari
accident
Order

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com