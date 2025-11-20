Pune News : नवले पूल येथे तातडीने उपाययोजना करा; नितीन गडकरींचे आदेश

पुणे/ धायरी - नवले पूल येथे वारंवार होणाऱ्या भीषण अपघातामुळे येथे तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने त्वरित कम सुरू करावे असे आदेश केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज दिले आहेत. तर राज्याचे उद्योग मंत्री उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी नवले पूल येथील घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली..नवले पूल येथे नुकत्याच झालेल्या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे नवले पूल येथील अपघातांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आज गडकरी यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली. नवले पूल येथील वस्तुस्थिती त्यांच्यासमोर मांडली..या अपघातानंतर पुणे महापालिका, पीएमआरडीए, जिल्हा प्रशासन, पोलिस, एनएचएआय यांच्यात झालेल्या संयुक्त बैठकीतील निर्णय, उपाययोजना याची माहिती गडकरी यांना दिली. त्यावर गडकरी यांनी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, त्यावर त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले जातील. तेथील अपघात रोखणे त्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे गडकरी यांनी आश्वासन दिल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले..एकनाथ शिंदे घेणार बैठक - सामंतनवले पुलाला भेट दिल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना उदय सामंत म्हणाले, ‘या ठिकाणी वाहतुकीचा वेग, रस्त्याची रचना आणि उतारातील त्रुटी यामुळे येथे अपघात घडत आहेत. त्यामुळे तातडीने सुरक्षिततेची पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे..वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ नेमण्याचे, ब्रेक-टेस्टिंग झोनसह सूचना फलक वाढविणे आवश्यक आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः नवले पुलाची पाहणी करून उच्चस्तरीय बैठक घेणार आहेत. यावेळी माजी आमदार रवींद्र धंगेकर, नमेश बाबर, रमेश कोंडे, सोमनाथ कुटे व नागरिक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.