पुणे

Sakal Suhana Swasthyam : संतसाहित्यातील ज्ञानामृताचा अनोखा ‘अमृतानुभव’; ‘स्वास्थ्यम्’च्या पहिल्या दिवशी भावरसपूर्ण सादरीकरण

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानाची रोजच्या अनुभवांशी सांगड घालत ‘सकाळ’ प्रस्तुत ‘सुहाना स्वास्थ्यम्’ या कार्यक्रमाचा प्रारंभ झाला.
sakal suhana swasthyam event

sakal suhana swasthyam event

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - भगवंताचे नामस्मरण, भूतदया व परोपकार, इंद्रियनिग्रह, सत्संगाचे महत्त्व, समाधान व कृतज्ञता, निष्काम कर्मयोग अशी संतांनी दिलेली अनमोल शिकवण रसाळ निरूपणातून आणि सुरेल गाण्यांमधून उलगडली. कलाकारांच्या भावरसपूर्ण सादरीकरणातून जणू रसिकांनी संतसाहित्यातील ज्ञानामृताचा ‘अमृतानुभव’ घेतला.

Loading content, please wait...
pune
Sakal
Event
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com