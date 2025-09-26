पुणे

Kothrud News : एक लिटरचे पैसे घ्या, व चांगले पेट्रोल द्या; केंद्र सरकार व केंद्रीय पेट्रोल मंत्री यांच्याकडे मागणी, कर्वे रस्त्यावर अजब आंदोलन

सध्या पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिक्स असलेले पेट्रोल मिळत आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या गाडीचे नुकसान होत आहे.
kothrud agitation

kothrud agitation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोथरुड - 'एक लिटरचे पैसे घ्या, व चांगले पेट्रोल द्या'- अशी अजब मागणी एरंडवणे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीने केंद्र सरकार व केंद्रीय पेट्रोल मंत्री यांच्याकडे करण्यात आली.

money
Kothrud
petrol
Protest

