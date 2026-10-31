Pune Crime : शिवाजीनगर न्यायालयात बेकायदा जमाव जमवून गोंधळ; पोलिसांना धक्काबुक्की प्रकरणात नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा

पुणे - सुनावणी सुरु असताना शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयात बेकायदा जमाव जमवून गोंधळ घातल्या प्रकरणी पोलिसांनी नऊ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. सरकारी कामात अडथळा आणणे, तसेच पोलिसांना धक्काबुक्की, बेकायदा जमाव जमविल्या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे..नामदेव उमाजी पवार (वय ५९), प्रशांत नामदेव पवार (वय ३२), शांता नामदेव पवार (वय ५२), सोपान विठ्ठल चव्हाण (वय ३३, रा. सर्व रा. मोरे वस्ती, चिखली, पिंपरी-चिंचवड), अमित विलास पवार (वय ३२), आशा गोरखनाथ चव्हाण (वय ३१, रा. लोणी काळभोर), सविता लहू चव्हाण (वय ३८ ), लहू नारायण चव्हाण (वय ४४) आणि प्रांजल लहू चव्हाण (वय २३, रा. रामनगर तांडा, माजलगाव, जि. बीड) अशी गुन्हा दाखल केलेल्यांची नावे आहेत..याबाबत रिजवाना फिरोज गाजेखान (वय ५४) यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींवर समर्थ पोलिस ठाण्यातील दाखल गुन्ह्यातील सुनावणी शुक्रवारी (ता. ३०) दुपारी बाराच्या सुमारास शिवाजीनगर न्यायालयात सुरू होती. या प्रकरणात न्यायालयाने आदेशाने दिले. आदेश देण्याचे कामकाज सुरू असताना आरोपींनी न्यायालयाच्या आवारात गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली..बंदोबस्तावरील पोलिस कर्मचाऱ्यांनी त्यांना समजावून सांगितले. न्यायालयीन कक्षाच्या बाहेर गोंधळ घालू नका, असे पोलिसांनी सांगितले. आरोपींनी बंदोबस्तावरील पोलीस कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की केली, तसेच सरकारी कामात अडथळा आणला. या घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गिरीशकुमार दिघावकर यांनी घटनास्थळी भेट दिली. आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.