पुणे

Pune Crime : शिवाजीनगर न्यायालयात बेकायदा जमाव जमवून गोंधळ; पोलिसांना धक्काबुक्की प्रकरणात नऊ जणांविरुद्ध गुन्हा

सुनावणी सुरु असताना शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयात बेकायदा जमाव जमवून गोंधळ घातल्या प्रकरणी पोलिसांनी नऊ जणांवर गुन्हा दाखल.
shivajinagar court

shivajinagar court

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - सुनावणी सुरु असताना शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयात बेकायदा जमाव जमवून गोंधळ घातल्या प्रकरणी पोलिसांनी नऊ जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. सरकारी कामात अडथळा आणणे, तसेच पोलिसांना धक्काबुक्की, बेकायदा जमाव जमविल्या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपींवर गुन्हा दाखल केला आहे.

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