पुणे

मतमतांतरे

मतमतांतरे
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कात टाकणेही गरजेचे
लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जो ‘सप्तधारा’चा संकल्प मांडला तो सर्व भारतीयांसाठी आशादायी आहे, हे सप्त ‘शक्ती’ की सुप्त ‘शक्ती’ यातून स्पष्ट झाले आहे, पण त्यासोबत ‘हवे इच्छाशक्तीचे इंजिन’द्वारे वास्तवाची दुसरी बाजू मांडून आरसाही दाखवला आहे. भारतीयांची क्षमता अफाट आहे आणि वेळोवेळी साऱ्या जगात ती सिद्ध झाली आहे. आज ‘विकसित भारत’ स्वप्न साकार करण्यासाठी भारतीयांना आपली गुणवत्ता सिद्ध करण्याची एक संधी आहे. त्याचबरोबर देशाच्या व्यवस्थेला कात टाकणेही गरजेचे आहे.
- सिद्धार्थ बागुल, पुणे

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