पुणे

अमित शहा जोड

अमित शहा जोड
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विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरील पोलिस कारवाईवरून विरोधी पक्षांनी अमित शहा यांच्या निवेदनाची मागणी करताना संसदेचे कामकाज रोखून धरले आहे. तर, सरकार चर्चेला तयार असूनही विरोधक चर्चा होऊ देत नसल्याचा आरोप सरकारकडून केला जात आहे. या गदारोळामुळे संसदेचे पावसाळी अधिवेशनात १९ दिवसांपासून किरकोळ अपवाद वगळता काहीही कामकाज होऊ शकलेले नसून गोंधळातच महत्त्वाची विधेयके चर्चेविना मंजूर झाली आहे. यापार्श्वभूमीवर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात अशी परिस्थिती अभूतपूर्व आहे, यामुळे आपण पूर्णपणे हताश झालो असल्याची टिपणी त्यांनी केली.

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