Pune Unseasonal Rain: अवकाळी पावसाचा पिकांना तडाखा; पुणे जिल्ह्यात ठिकठिकाणी गारपिटीमुळे नुकसान, शेतमाल मातीमोल, शेतकऱ्यांच्या डाेळ्यात पाणी!

पुणे : जिल्ह्यातील कवठे येमाई, वडनेर आणि बावडा परिसराला गुरुवारी (ता.१९) अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला. या वेळी झालेल्या गारपिटीमुळे ऊस, कांदा, कोथिंबीर आणि मेथी आदी पिकांचे मोठे नुकसान झाले. काही ठिकाणी पिके जमीनदोस्त झाली. सध्या घसरलेल्या शेतीमालाच्या बाजारभावामुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाच्या अडचणीत पावसामुळे वाढ झाली आहे..कवठे येमाई : कवठे येमाई, मलठण, सविंदणे, रावडेवाडी परिसरातील गावांना गुरुवारी (ता. १९) दुपारी चारच्या सुमारास अवकाळी पावसाने जोरदार तडाखा दिला. सोसाट्याच्या वाऱ्यासह झालेल्या गारपिटीमुळे रब्बी हंगामातील काढणीला आलेल्या पिकांचे नुकसान झाले आहे..तासभर कोसळलेल्या गारपिटीच्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी शेतात पाणी साचले. वादळी वाऱ्यामुळे काही ठिकाणी झाडेही कोसळली. गहू, कांदा, चारापिके यांसह कोथिंबीर, मेथी, शेपू यांसारख्या पालेभाज्यांचे मोठे नुकसान झाले. वादळी वाऱ्यामुळे आंब्याचा मोहोर गळाला. त्यामुळे आंबा व डाळिंब फळबागांनाही पावसाचा फटका बसला आहे. सध्या तालुक्यात ठिकठिकाणी कांदा काढणीची लगबग सुरू असताना आलेल्या या पावसामुळे शेतकऱ्यांची धावपळ उडाली..अवकाळी पावसाच्या या तडाख्यामुळे शेतकरी संकटात सापडला असून, नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते शहाजी दळवी, उद्योजक सागरआप्पा दंडवते, मुकुंद नरवडे, सरपंच मनीषा नरवडे, मनीषा भोर तसेच शेतकऱ्यांनी केली आहे..पावसामुळे बैलगाडा शर्यतींचा खोळंबागुढीपाडव्यानिमित्ताने सविंदणे (ता. शिरूर) येथील लंघेमळा येथे आयोजित वडसूबाई देवीच्या यात्रेतील बैलगाडा शर्यतींवरही पावसाचा परिणाम झाला. ऐनवेळी आलेल्या पावसामुळे शर्यतींमध्ये खोळंबा निर्माण झाला. शर्यती पाहण्यासाठी आलेल्या शेकडो नागरिकांची एकच धावपळ उडाली.वडनेर परिसरात गारपिटीने पिके उद्ध्वस्तटाकळी हाजी : वडनेर (ता. शिरूर) परिसरात झालेल्या वादळी गारपिटीमुळे पिके उद्ध्वस्त झाली आहेत. काढणीला आलेला कांदा आणि डाळिंब बागांना या अवकाळी पावसाचा मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने तत्काळ पंचनामे करण्याची मागणी होत आहे..वडनेरसह निमगाव दुडे, फाकटे आणि तामखरवाडी परिसरात सायंकाळी अचानक हवामान बदलून मुसळधार पाऊस व गारपीट झाली. यामुळे शेतशिवार गारांनी पांढरे झाले होते. काढणीस तयार असलेल्या कांद्याची पात जमिनीवर सपाट झाल्याने पिकाचे नुकसान झाले आहे. डाळिंब बागांमध्ये मोठी फळगळ झाली असून वाऱ्यामुळे झाडेही उन्मळून पडली आहेत.अनेक शेतकऱ्यांनी डाळिंबावर टाकलेली 'क्रॉप कव्हर' वाऱ्याने उडून गेली. वडनेर येथील नाथा भिवसेन निचित यांच्या गोठ्याचे पत्रे उडाले, तर फाकटे येथे रस्त्यावर झाड पडल्याने वाहतूक विस्कळित झाली होती. चारा पिके आडवी झाल्याने पशुपालकांचेही नुकसान झाले आहे. या आर्थिक संकटामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे..