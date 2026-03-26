पुणे

Wheat Rate : अवकाळी पावसाचा फटका; गव्हाच्या दरात क्विंटलमागे ४०० रुपयांची वाढ

अवकाळी पावसाचा मोठा फटका गव्हाला बसला आहे. बाजारात आवक कमी होते आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मार्केट यार्ड - अवकाळी पावसाचा मोठा फटका गव्हाला बसला आहे. बाजारात आवक कमी होते आहे. त्यामुळे गव्हाच्या दरात क्विंटलमागे तीनशे ते चारशे रुपयांनी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा गव्हाचे दर तेजीत आहेत.

