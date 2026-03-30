Unseasonal Rain : हडपसर-मांजरी-महंमदवाडी परिसरात अवकाळी पावसाचा जोरदार मारा

हडपसर - शहराच्या पूर्व भागातील हडपसर, मांजरी आणि महंमदवाडी परिसरात आज दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. सुरुवातीला आकाशात दाट ढग जमा होऊन विजांच्या कडकडाटासह पावसाला सुरुवात झाली. काही ठिकाणी जोरदार वाऱ्यासह सरी कोसळल्याने कामावरून घरी परतणाऱ्या चाकरमान्यांची तारांबळ उडाली..वादळी वारा व पावसामुळे मगरपट्टा रस्त्याजवळील विशाल पार्क जवळ झाड कोसळल्याची घटना घडली. त्यामुळे वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला आहे. येथील नोबेल रुग्णालयाच्या पार्किंग मध्ये पाणी शिरले आहे. त्यामुळे तेथील कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडाली. दरम्यान, महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कर्मचाऱ्यांनी संबंधित दोन्ही ठिकाणी अडथळे दूर करण्याचे काम सुरू केले आहे..या अनपेक्षित पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचून वाहतुकीचा वेग मंदावला. औद्योगिक वसाहत, पुणे सोलापूर महामार्ग, मांजरी, शेवाळेवाडी, साडेसतरानळी, ससाणेनगर, रामटेकडी, शंकरमठ, वैदुवाडी, महंमदवाडी परिसरातील मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांवर सखल भागात पाणी साचले होते. खोदलेल्या रस्त्यांच्या परिसरात चिखल व पाण्याची डबकी तयार झाली. त्यातून प्रवास करताना प्रवाशांना कसरत करावी लागली..मांजरी खुर्द, कोलवडी, आव्हाळेवाडी परिसरातील शेतकरी वर्गासाठीही हा पाऊस चिंतेचा विषय ठरला. सध्या काढणीच्या अवस्थेत असलेल्या उन्हाळी पिकांचे या अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी भाजीपाला व फुलशेतीवरही त्याचा परिणाम होणार असल्याची चिंता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. परिसरात दोन-तीन वेळा वीज गायब झाल्याने नागरिकांना उकाडा सहन करावा लागला..'आगामी पावसाळा डोळ्यासमोर ठेवून परिसरात पावसाळी वाहिन्या दुरुस्तीची कामे सुरू केली आहेत. अवकाळी पावसामुळे ज्या ज्या ठिकाणी पाणी साठले आहे तेथे तात्पुरत्या स्वरूपात दुरुस्तीचे काम केले जात आहे. ठिकठिकाणी साठलेले पाणी काढून दिले जाईल.'- रवी खंदारे - सहाय्यक आयुक्त हडपसर क्षेत्रीय कार्यालय.उकाड्यातून दिलासा आणि चिमुकल्यांचा आनंद -उन्हाच्या काहिली आणि उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना अवकाळी पावसाने थंडावलेल्या वातावरणामुळे काहीसा दिलासा मिळाला. चिमुकल्यांनी दारासमोर, टेरेसवर नृत्यासह हसत, खेळत, ओरडत पावसात भिजण्याचा मनमुराद आनंद लुटला.