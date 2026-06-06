पुणे

ITI Admission : ‘आयटीआय’ प्रवेशाची अद्ययावत माहिती मिळणार

शासकीय आणि खासगी आयटीआयमधील शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत यंदाच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू आहे.
ITI Admission

ITI Admission

Sakal

मीनाक्षी गुरव
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पुणे - राज्यातील ‘आयटीआय’मधील प्रवेश प्रक्रियेचा कोणता टप्पा सुरू आहे, पुढे कोणता टप्पा सुरू होणार आहे, याबाबत अचूक आणि अद्ययावत माहिती आता विद्यार्थी-पालकांना प्रवेशाच्या पोर्टलवर उपलब्ध झाली आहे. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाने ‘ॲक्टिव्हिटी टाईमलाइन’ हे सेक्शन अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता प्रवेश प्रक्रियेची माहिती अधिक चांगल्या प्रकारे मिळू शकणार आहे.

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ITI admission online application