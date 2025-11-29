पुणे

Pune Success Story : शेतकरी कुटुंबातील संकेत पोखरकर भारतीय नौदलात सबलेफ्टनंट; ४ वर्षांच्या खडतर प्रशिक्षणानंतर खडकवाडीचा मुलगा चमकला!

UPSC NDA Exam : खडकवाडीच्या सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील संकेत पोखरकर याने चार वर्षांच्या कठोर प्रशिक्षणानंतर भारतीय नौदलात सबलेफ्टनंट म्हणून यश मिळवले. एएनडीए परीक्षेत AIR-129 मिळवलेल्या या तरुणाच्या यशामुळे गावात जल्लोष आणि अभिमानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Journey of Sanket Pokharkar from Farmer’s Son to Sub Lieutenant

सुदाम बिडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
पारगाव : खडकवाडी ता. आंबेगाव येथील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील संकेत मंगल दत्तात्रेय पोखरकर या तरुणाने १८ व्या वर्षी एप्रिल २०२१ मध्ये झालेल्या युपीएससी (एनडीए) परीक्षेत उतुंग यश संपादित करून देशपातळीवरील (एआयआर -१२९ रॅंक) प्राप्त केली होती. इझीमाला (केरळ) येथील इंडियन नेव्हल अॅकॅडमी मध्ये सब लेफ्टनंट(वर्ग -१ ) अधिकारी पदाच्या चार वर्षाच्या खडतर प्रशिक्षणा नंतर आज शनिवारी भारतीय संरक्षण दलाचे (सीडीएस) जनरल अनिल कुमार चौहान यांच्या प्रमुख उपस्थित पार पडलेल्या पासिंग आऊट परेडच्या दिक्षांत समारंभात संकेत पोखरकर ने सब लेफ्टनंट पदवी संपादन केली आहे.

