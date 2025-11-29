Pune Success Story : शेतकरी कुटुंबातील संकेत पोखरकर भारतीय नौदलात सबलेफ्टनंट; ४ वर्षांच्या खडतर प्रशिक्षणानंतर खडकवाडीचा मुलगा चमकला!

पारगाव : खडकवाडी ता. आंबेगाव येथील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील संकेत मंगल दत्तात्रेय पोखरकर या तरुणाने १८ व्या वर्षी एप्रिल २०२१ मध्ये झालेल्या युपीएससी (एनडीए) परीक्षेत उतुंग यश संपादित करून देशपातळीवरील (एआयआर -१२९ रॅंक) प्राप्त केली होती. इझीमाला (केरळ) येथील इंडियन नेव्हल अॅकॅडमी मध्ये सब लेफ्टनंट(वर्ग -१ ) अधिकारी पदाच्या चार वर्षाच्या खडतर प्रशिक्षणा नंतर आज शनिवारी भारतीय संरक्षण दलाचे (सीडीएस) जनरल अनिल कुमार चौहान यांच्या प्रमुख उपस्थित पार पडलेल्या पासिंग आऊट परेडच्या दिक्षांत समारंभात संकेत पोखरकर ने सब लेफ्टनंट पदवी संपादन केली आहे. .संरक्षण क्षेत्रातील देशात सर्वात कठीण समजला जाणारा बी टेक पदवी सोबत लष्करी प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम संकेत पोखरकर ने आपल्या बुद्धिमत्ता ,कठोर मेहनत , जिदद, चिकाटी याच्या जोरावर पूर्ण करून त्याची भारतीय नौदलात सबलेफ्टनंट (वर्ग १ ) पदी त्याची निवड करण्यात आली आहे त्याच्या या यशाचे खडकवाडी ग्रामस्थ व परिसरातून कौतुक होत आहे. संकेतचा जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ते आत्तापर्यतचा प्रवास थक्क करणारा आहे. .पिंपरी वर्धापनदिन चौगुले शिक्षण महापालिका शाळा.त्याचे वडील प्राथमिक शिक्षक तर आई गृहणी त्यामुळे घरच्या शेतीची सर्व जबाबदारी आईवर होती त्यामुळे तो लहानपणापासूनच आईला गाई गोठ्यापासून शेतीतील सर्व कामासाठी मदत करत जिद्दीने शिक्षण घेत आला प्राथमिक शिक्षण गावातच झाले माध्यमिक शिक्षण पुण्यातील ज्ञानप्रबोधनी प्रशालेत झाले तर उच्च माध्यमिक शिक्षण सैनिकी पूर्व प्रशिक्षण संस्था (एसपीआय ) छत्रपती संभाजीनगर येथे झाले. खडकवाडी येथे आज संकेत पोखरकरच्या दीक्षांत समारंभ झाल्याबद्दल ग्रामस्थांनी फटाके वाजवुन आनंदोत्सव साजरा केला. ग्रामस्थांच्या वतीने माजी सरपंच अनिल डोके, किरण वाळुंज , एकनाथ सुक्रे, गुलाब वाळुंज यांनी संकेतचे भ्रमणध्वनीवरून अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.