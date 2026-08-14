पुणे

Blistering Heat : शहरी भागांत उष्णतेच्या झळा तीव्र; ३४ वर्षांत ‘हीट एक्स्पोजर’मध्ये १५७ टक्क्यांनी वाढ

हवामान बदलामुळे गेल्या काही दशकांमध्ये उष्णतेच्या लाटा (हिट वेव्ह) देशातील सर्वात जीवघेण्या नैसर्गिक आपत्तींपैकी एक बनल्या आहेत.
Blistering Heat

Blistering Heat

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सकाळ वृत्तसेवा
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- प्रज्वल रामटेके

पुणे - हवामान बदलामुळे गेल्या काही दशकांमध्ये उष्णतेच्या लाटा (हिट वेव्ह) देशातील सर्वात जीवघेण्या नैसर्गिक आपत्तींपैकी एक बनल्या आहेत. भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्थेच्या (आयआयटीएम) नव्या अभ्यासानुसार, भारतातील शहरी भागांमध्ये उष्णतेचा सामना करण्याच्या प्रमाणात (अर्बन हिट एक्स्पोजर) तब्बल १५७ टक्क्यांनी धक्कादायक वाढ झाली आहे. यातील सुमारे ६४ टक्के वाढ ही लोकसंख्या वाढीमुळे, तर ३६ टक्के वाढ शहरी तापमानवाढीमुळे झाल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे.

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