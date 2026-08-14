Blistering Heat : शहरी भागांत उष्णतेच्या झळा तीव्र; ३४ वर्षांत ‘हीट एक्स्पोजर’मध्ये १५७ टक्क्यांनी वाढ

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - हवामान बदलामुळे गेल्या काही दशकांमध्ये उष्णतेच्या लाटा (हिट वेव्ह) देशातील सर्वात जीवघेण्या नैसर्गिक आपत्तींपैकी एक बनल्या आहेत. भारतीय उष्णदेशीय हवामानशास्त्र संस्थेच्या (आयआयटीएम) नव्या अभ्यासानुसार, भारतातील शहरी भागांमध्ये उष्णतेचा सामना करण्याच्या प्रमाणात (अर्बन हिट एक्स्पोजर) तब्बल १५७ टक्क्यांनी धक्कादायक वाढ झाली आहे. यातील सुमारे ६४ टक्के वाढ ही लोकसंख्या वाढीमुळे, तर ३६ टक्के वाढ शहरी तापमानवाढीमुळे झाल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे..आयआयटीएम, पुणे येथील ‘क्लाउड एरोसोल इंटरॅक्शन अँड प्रिसिपिटेशन एन्हान्समेंट एक्सपेरिमेंट’ (सीएआयपीईएक्स) पथकातील गायत्री कुलकर्णी, ऋतुजा भोराडे आणि थारा प्रभाकरन यांनी हा अभ्यास केला आहे. ‘अर्बन क्लायमेट’ या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात हा अभ्यास प्रसिद्ध झाला आहे.यात १९८३ ते २०१६ या काळातील भारतातील ३ हजारांहून अधिक शहरी वसाहतींमधील हवामान आणि तापमानाचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. उष्णतेचे परिणाम केवळ तापमानावर अवलंबून नसून, किती लोक आणि किती काळासाठी या उष्णतेचा सामना करत आहेत याचा यात प्रामुख्याने विचार करण्यात आला..अभ्यासानुसार, देशातील शहरी भागातील उष्णतेचा एकूण संपर्क १९८३ मध्ये २३ अब्ज व्यक्ती-दिवस इतका होता. २०१६ मध्ये तो वाढून ५९ अब्ज व्यक्ती-दिवसांवर पोहोचला. म्हणजेच ३४ वर्षांत त्यात १५७ टक्के वाढ झाली. उष्णतेचा धोका मोजताना केवळ कमाल तापमानाचा विचार न करता किती लोकांना किती काळ तीव्र उष्णतेला सामोरे जावे लागते, याचाही विचार करण्यात आला आहे..धोकादायक उष्णतेचे दिवस वाढलेअभ्यासासाठी ‘वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर’ (डब्ल्यूबीजीटी) या निर्देशांकाचा वापर करण्यात आला. तापमानासोबतच आर्द्रतेचा परिणामही या निर्देशांकातून लक्षात घेतला जातो. त्यामुळे उष्ण आणि दमट वातावरणाचा मानवी शरीरावर होणारा परिणाम अधिक अचूकपणे मोजता येतो. अभ्यासात डब्ल्यूबीजीटीच्या आधारे मध्यम, अतिउच्च आणि अत्यंत धोकादायक अशा उष्णतेच्या पातळी निश्चित करण्यात आल्या.डब्ल्यूबीजीटी ३० अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक असलेले दिवस ‘अतिउच्च धोका’, तर ३२ अंशांपेक्षा अधिक असलेले दिवस ‘अत्यंत धोका’ म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले. १९८३ ते २०१६ या कालावधीत अतिउच्च धोक्याच्या दिवसांच्या वारंवारतेत ४४ टक्के वाढ झाली. अत्यंत धोकादायक उष्णतेचे दिवस तर दुपटीहून अधिक वाढले. त्यामुळे वर्षभरात धोकादायक उष्णतेच्या स्थितीत जवळपास आणखी एक महिना भर पडल्याचे अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे..शहरागणिक कारणे वेगळीदेशातील सर्व शहरांमध्ये उष्णतेच्या वाढत्या संपर्कामागील कारणे समान नसल्याचेही अभ्यासातून स्पष्ट झाले. दिल्लीमध्ये उष्णतेच्या वाढीपैकी तब्बल ७४ टक्के वाटा लोकसंख्या वाढीचा आहे. कोलकाता आणि मुंबईमध्ये मात्र लोकसंख्या वाढीसोबतच शहरी तापमानवाढीचाही मोठा वाटा आहे. कोलकात्यात सुमारे ४७ टक्के, तर मुंबईत सुमारे ५४ टक्के वाढीचा संबंध लोकसंख्या वाढीशी असल्याचे आढळले. याउलट दक्षिण भारतातील काही किनारी शहरांमध्ये उष्णतेच्या संपर्कातील वाढीमागे शहरी तापमानवाढ हा प्रमुख घटक ठरला आहे. या शहरांमध्ये ९० टक्क्यांहून अधिक वाढ शहरी तापमानवाढीशी संबंधित असल्याचे अभ्यासात आढळले..स्थानिक उपाययोजनांची गरजवाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे शहरीकरण आणि तापमानवाढ यांचा एकत्रित परिणाम शहरांमधील उष्णतेचा धोका वाढवत आहे. त्यामुळे सर्व शहरांसाठी एकच उपाययोजना करण्याऐवजी स्थानिक परिस्थितीनुसार उष्णता कृती आराखडे, सातत्याने उष्णतेचे निरीक्षण, संवेदनशील लोकसंख्येसाठी संरक्षणात्मक उपाय आणि शहर नियोजनात उष्णता कमी करणाऱ्या उपायांचा समावेश करण्याची गरज असल्याचे अभ्यासातून अधोरेखित करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.