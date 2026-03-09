पुणे

Pune News: वेळेची नासाडी अन् अपघातांना आमंत्रण; मोशीतील स्थिती, बेशिस्तांकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष

Moshi residents frustrated by traffic chaos and delays: वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांचा त्रास; पोलिसांच्या दुर्लक्षामुळे अपघातांची शक्यता
Reckless Behavior on Moshi Roads Ignored by Police

Reckless Behavior on Moshi Roads Ignored by Police

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मोशी : पुणे-नाशिक महामार्गावर चाकणकडून येताना टोलनाक्यापुढील सिग्नल, देहू-आळंदी बीआरटी रस्ता, भारतमाता चौक सिग्नल, जुना आळंदी चौक सिग्नल, श्री नागेश्वर महाराज उपबाजार चौक सिग्नल व राजा शिवछत्रपती चौक सिग्नल येथे दररोज वाहतूक कोंडी होत आहे. यामुळे नागरिक, नोकरदार, विद्यार्थी, रुग्णवाहिका चालकांसह रुग्ण व नातेवाइकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. वाहतूक कोंडी ही केवळ पोलिसांची किंवा प्रशासनाची जबाबदारी नसून नागरिक, वाहनचालक आणि पोलिस यांनी मिळून शिस्त पाळल्यासच हा प्रश्न सुटू शकतो. अन्यथा दररोजचा प्रवास म्हणजे त्रास, वेळेची नासाडी आणि अपघातांना आमंत्रण ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
district
road accident
Traffic
moshi

Related Stories

No stories found.