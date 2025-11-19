पुणे

PMC Action : सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर! भुयारी मार्ग बनलेत तळीरामांचे अड्डे; महापालिका प्रकल्प विभागाकडून तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश

Urgent Orders for Pedestrian Subway Improvement : पुण्यातील पादचारी भुयारी मार्गांमध्ये अस्वच्छता, अंधार आणि मद्यपींचा वावर असल्याने ते असुरक्षित बनले असून, प्रकल्प विभागाने तातडीने प्रकाश, स्वच्छता व सुरक्षेची कामे करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरातील पादचारी भुयारी मार्गांमध्ये प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षेच्या दृष्टीने त्वरित अत्यावश्यक कामे करावीत आणि त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश प्रकल्प विभागाने संबंधित अभियंत्यांना दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात सुधारणा कधीपर्यंत होणार? याकडे लक्ष लागले आहे.

BMC
Project
pmc
pune muncipal corporation

