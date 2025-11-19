PMC Action : सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर! भुयारी मार्ग बनलेत तळीरामांचे अड्डे; महापालिका प्रकल्प विभागाकडून तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश

पुणे : शहरातील पादचारी भुयारी मार्गांमध्ये प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षेच्या दृष्टीने त्वरित अत्यावश्यक कामे करावीत आणि त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश प्रकल्प विभागाने संबंधित अभियंत्यांना दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात सुधारणा कधीपर्यंत होणार? याकडे लक्ष लागले आहे. .पुणे महापालिकेने शहराच्या विविध भागातील महत्त्वाचे चौक, मोठे रस्ते या ठिकाणी पादचाऱ्यांच्या सोईसाठी भुयारी मार्ग बांधले आहेत. यातील जंगली महाराज रस्त्यावरील भोसले भुयारी मार्गात अस्वच्छता, पाणी गळती आहे. अंधार असल्याने नागरिकांना तो असुरक्षित वाटतो. तसेच विमाननगर येथील भुयारी मार्गाची अशीच अवस्था असून, हा भुयारी मार्ग म्हणजे मद्यपींचा अड्डा झालेला आहे. .Kolhapur Crime News: मार्केट यार्डात धडक कारवाई! जुगार अड्ड्यावर पोलिसांचा छापा, तब्बल १४ जणांवर गुन्हा दाखल.दिवसाढवळ्या याठिकाणी तळीराम मद्य पित असताना त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. कसबा पेठ व शनिवार पेठेला जोडणाऱ्या शनिवारवाडा येथील भुयारी मार्गातील अस्वस्थता, अंधारामुळे महिला, विद्यार्थी या भुयारी मार्गाचा वापर करत नाहीत. बिबवेवाडीत माणिक दुगड भुयारी मार्ग हा तळीरामांचा अड्डा झालेला आहे. ‘सकाळ’ने केलेल्या पाहणीमध्ये शहरातील भुयारी मार्गांमधील विदारक वास्तव समोर आले आहे..शहरातील प्रत्येक पादचारी भुयारी मार्गाची पाहणी करून तेथे तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये आवश्यक स्थापत्त्यविषयक कामे करणे, क्षेत्रीय कार्यालयांना सांगून दैनंदिन स्वच्छता करणे, विद्युत विभागाच्या अभियंत्यांनी दिवे, सीसीटीव्ही दुरुस्त करून भुयारी मार्गात प्रकाश व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. त्याचा लेखी अहवालही मागविला आहे.- दिनकर गोजार, मुख्य अभियंता, प्रकल्प विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.