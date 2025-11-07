Uruli Kanchan : दारू वाहतूक करणाऱ्या दोन वाहनांवर उरुळी कांचन पोलिसांची धडक कारवाई; सुमारे साडे अकरा लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : उरुळी कांचन (ता.हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीत मंगळवारी (ता.०४) पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास ही कारवाई झाली.या दोन्ही वाहनांचे चालक फरार झाले असून त्यांचा शोध सुरु असल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन वांगडे यांनी दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,पोलीस ठाण्यातील सहायक फौजदार रमेश भोसले गस्त घालीत असताना त्यांना एका खबऱ्याने माहिती दिली की,उरुळी कांचन हद्दीत गावठी हातभट्टी दारूची वाहतुक करीत असलेल्या एका पिकअपचा टायर फुटला आहे. .सदर पिकअप मध्ये हातभट्टीची तयार दारू आहे व या वाहनातुन दुसऱ्या वाहनात पिकअप मधील दारूचे कॅन भरत आहेत. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे रमेश भोसले यांनी तात्काळ पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांना माहिती देऊन सदर ठिकाणी दोन पंचासह छापा टाकला.पोलीसांना पाहताच दोन्ही वाहन चालक वाहने सोडुन अंधारात पळुन गेले. गस्ती पथकाने सदर वाहनांची पाहणी केली असता पिकअप मध्ये एक लाख चाळीस हजार रुपये किमतीची गावठी तयार दारू,पाच लाखांचे पिकअप व दुसऱ्या वाहनात त्र्याहत्तर हजार पाचशे रुपयांची दारू व चार लाख रुपयांचा एक मारुती कंपनीचा टेम्पो असा सुमारे अकरा लाख तेरा हजार पाचशे रुपयांचा मुद्देमाल पोलीसांनी जप्त केला..दारू वाहतूक करणाऱ्या दोन वाहनांवर धडक कारवाई.ही कारवाई उरुळी कांचन पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन वांगडे,सहायक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगीरे,सहायक फौजदार रमेश भोसले,पोलीस हवालदार सुनिल वाघमारे,पोलीस अंमलदार रविकुमार फड,अशिष उल्हाळकर,ऋषीकेश रासकर,धनंजय भोसले यांचे पथकाने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.