सुनील जगतापउरुळी कांचन : पुणे-सोलापूर महामार्गावरील उरुळी कांचन येथील इरिगेशन कॉलनी चौकात भरधाव डंपरने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला,तर दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला आहे.डंपरच्या चाकाखाली महिला चिरडली गेल्याने घटनास्थळी मृत्यूचा थरार उडाला.शुक्रवारी (ता. २७) सायंकाळी सव्वा सहाच्या सुमारास हा भीषण अपघात झाला.गीता सुदामा वर्मा (सध्या रा.उरुळी कांचन मूळ उत्तर प्रदेश) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या माहितीचे नाव आहे,तर तिचा पती सुदामा वर्मा हा गंभीररित्या जखमी झाला आहे..गीता वर्मा या उरुळी कांचन येथील विजय ट्रेडर्स येथे कामाला होत्या,पती सुदामा वर्मा हे त्यांना कामाच्या ठिकाणावरून घरी सोडण्यासाठी दुचाकीवरून घेवून निघाले होते,डंपर सोलापूरच्या बाजूकडून पुण्याच्या दिशेने निघाला होता, त्याच दिशेने दुचाकीस्वार महिलेला घेऊन जात होता इरीगेशन कॉलनी चौकात दुचाकीस्वाराला रस्ता ओलांडायचा असताना क्लिनर बाजूने दुचाकी आल्याचे डंपर चालकाच्या निदर्शनात आले नाही,त्यामुळे दुचाकी वरील दोघे डंपरचे चाकाखाली सापडले डंपरचे चाक महिलेच्या अंगावरून गेल्याने महिलेचा जागीच मृत्यू झाला तर तिचा पती सुदामा वर्मा गंभीर जखमी होऊन जीवन मरणाच्या वाटेवर आहे..अपघाताची माहिती मिळताच कस्तुरी रुग्णवाहिकेचे माऊली लाड,रतन चव्हाण,संतोष झोंबाडे तसेच कस्तुरी प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली.अपघातग्रस्तांना बाहेर काढून जखमीला तातडीने उरुळी कांचन येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले.अपघातानंतर घटनास्थळी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती,अपघातामुळे रस्त्यावरील वाहतूक तुंबली होती, पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत केली..पुणे सोलापूर महामार्गावर असलेले व्यावसायिक आपल्या व्यवसायाच्या जाहिरातीसाठी रस्त्यावर अतिक्रमण करून अनधिकृतपणे भले मोठे फ्लेक्स लावतात, त्यामुळे अंतर्गत रस्त्याने येणाऱ्या दुचाकीना महामार्गावरून जोरात येणारी अवजड वाहने दिसत नसल्याने या परिसरातील चौकात व रस्त्यावर सातत्याने अपघात होवून अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे,मात्र पोलीस प्रशासन,महामार्ग प्रशासन व पीएमआरडीए प्रशासन कोणतीच कारवाई करत नसल्याने आणखी किती बळी गेल्यावर ही प्रशासने जागी होणार आहेत अशी चर्चा नागरिकांच्यामध्ये रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.