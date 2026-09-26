Uruli Kanchan Ganpati Visarjan : उरुळी कांचन येथील गणेश विसर्जन मिरवणूक रंगली १५ तास! मात्र डीजेला दिला मंडळानी फाटा

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - उरुळी कांचन येथील गणेश विसर्जन मिरवणूक रंगली १५ तास ! मात्र डीजेला फाटा देत ढोल ताशा, सनई चौघडा, वाजंत्री या पारंपारिक वाद्यांना प्राधान्य, महागाई, भोंदुगिरी, फसवणूक, महिलावरील अत्याचार, परीक्षा घोटाळे, पेपर फुटी, लोकशाहीची विटंबना आदी बाबींवर प्रकाश टाकत सादर केलेली प्रबोधनात्मक पथनाट्ये, नाटीका यावेळेच्या विसर्जन मिरवणुकीचे वैशिठ्य ठरले..विसर्जन मिरवणुकीत एकूण १९ गणेश मंडळानी भाग घेतला होता. सकाळी ११ वाजता सुरु झालेली विसर्जन मिरवणूक रात्री १.४५ पर्यंत सुरु होती. डीजेचा दणदणाट नव्हता. त्यामुळे नागरिकांनी ध्वनी प्रदूषणातून सुटका झाल्याची भावना व्यक्त केली..सोमनाथ तरूण मंडळ - ढोलताशा, अनुपम मित्र मंडळ - संभाजी महाराज इतिहास वरती नाटक,नवजीवन मित्र मंडळ - पथनाट्य, भोलेनाथ तरूण मंडळ - गुलालाची उधळण करीत मिरवणूक, श्रीमंत वीर तरूण मंडळ- ढोलताशा, महात्मा गांधी मंडळ - ढोलताशा, श्रीकृष्ण मित्र मंडळ- अजितदादा पवार यांच्या वरती नाटक, अखिल तळवाडी मित्र मंडळ - ढोलताशा, नव आझाद मित्र मंडळ-"अजितदादा पवार कसे घडले" यावर नाटक, साईनाथ मित्र मंडळ-महागाई व भ्रष्टाचारावरती पथनाट्य,अखिल इरिगेशन कॅालनी मंडळ- समाज प्रबोधन पथनाट्य, जय महाराष्ट्र मित्र मंडळ- ढोलताशा, गुरूदत्त मित्र मंडळ - ढोलताशा व पेपर फुटीवर नाटक, कोहीनुर मित्र मंडळ वाजंत्री, मध्य रेल्वे मित्र मंडळ - वांजत्री अशा प्रकारे एकुण १९ मंडळे सहभागी झाली होती..अखिल इरिगेशन कॅालनी मंडळाने सादर केलेला 'या भोंदूंनी तुला रे गंडवलं!' हा जिवंत देखावा वास्तवावर भाष्य करणारा आणि जनजागृती करणारा ठरला.अंधश्रद्धेच्या नावाखाली भोंदू बाबांकडून होणारी फसवणूक,लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार आणि पैशाच्या मोहातून घडणाऱ्या गंभीर घटना समाजासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.अंधश्रद्धेवर विश्वास ठेवण्यापेक्षा प्रश्न विचारू या, सत्य जाणून घेऊ या आणि विवेक जागा ठेवू या असे आवाहन करणारे हे प्रबोधन लक्षवेधी ठरले..श्री साईनाथ मित्र मंडळ गोपाळ आळी,उरुळी कांचन यांच्या वतीने गणेश विसर्जन मिरवणुकीमध्ये 'अडला हरी गाढवाचे पाय धरी 'या गाव, राज्य आणि देश पातळीवरील राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक प्रवृत्ती वर प्रकाश टाकणारी नाटीका सादर केली,ती पण लक्षवेधी ठरली. याचे लेखन व दिग्दर्शन स्थानिक कार्यकर्ता संतोष गायकवाड यांनी केले होते. भैरवनाथ सेवा समितीच्या वतीने उत्कृष्ठ विसर्जन मिरवणूक स्पर्धा परीक्षण करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.