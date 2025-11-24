Uruli Kanchan News : उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीचा भोंगळ कारभार; ९९० बालके जन्मनोंद–आधारपासून वंचित!

सुनील जगतापउरळी कांचन : उरुळी कांचन येथील ग्रामपंचायतच्या भोंगळ कारभारामुळे सुमारे ९९० बालके आधार कार्ड पासून वंचित...उरुळी कांचन ग्रामपंचायत परिसरातील २०२४ साली वेगवेगळ्या खाजगी,सरकारी रुग्णालयांमध्ये तसेच घरी जन्म घेतलेल्या बालकांच्या जन्माची नोंद ग्रामपंचायतच्या तत्कालीन कर्मचाऱ्याकडून प्रलंबित ठेवण्याने व आता त्या पोर्टलवरून नोंद करून देता येत नसल्याने ही बालके जन्म दाखल्यापासून वंचित आहेत.महत्वाचे म्हणजे शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार आधार कार्ड नोंदणीसाठी क्यू आर कोड असलेला जन्म दाखलाच ग्राह्य धरावा या आदेशाने या बालकांच्या आधारची नोंदणी होऊ शकत नाही.आणि सर्व शासकीय कामकाजात वा खाजगी ठिकाणी आधार आवश्यक असल्याने या मुलांचा आधारच खुंटला आहे..या बालकांचे पालक ग्रामपंचायत कार्यालयाचे उंबरे झिजवून झिजवून मेटाकुटीला आले आहेत असे असताना ग्रामपंचायत कार्यालयातून प्रत्येक वेळी त्यांना चार दिवसात देतो,आठ दिवसात देतो,होईल दोन-तीन दिवसात सुरू पोर्टल मग नोंद करून देतो अशी उत्तरे देण्यामुळे,या बालकांचे भवितव्य गेल्या दोन वर्षांपासून टांगणीला लागले आहे. केंद्र सरकारने "नागरी नोंदणी प्रणाली" यंत्रणा संपूर्ण देशातील जन्म व मृत्यूची नोंद करणारे हे पोर्टल ग्रामपंचायती व जनतेच्या वापरासाठी (जन्म आणि मृत्यू नोंदणी सुधारणा कायदा २०२३ नुसार) १ ऑक्टोबर २०२३ पासून खुले केले.यावरच जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदी करणे अनिवार्य केले.त्याला अनुसरून राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला हे पोर्टल वापरण्यासाठी लॉगिन आयडी व पासवर्ड देण्यात आला आणि त्यावरच जन्म-मृत्यूच्या नोंदी करण्याची शक्ती करण्यात आली..Ichakaranji News: आयजीएमच्या सदनिकांना चोरीचं ग्रहण! प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे नशेखोरांचे अड्डे आणि असुरक्षिततेचं सावट.मात्र उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्याने सन २०२४ या वर्षात झालेल्या बालकांच्या जन्माच्या नोंदी नेमक्या कोणत्या कारणाने या पोर्टलवर केल्या नाहीत याचे उत्तर आज मितीला कोणीही स्पष्टपणे देत नाही.जिल्हा परिषदेच्या जन्म मृत्यू नोंद विभागाच्या कर्मचाऱ्याला फोन करून माहिती विचारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु निशांत कुंडे नावाच्या या जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्याने दहा ते बारा वेळा केलेला फोन न उचलत काही प्रतिसाद दिला नाही. उरुळी कांचनचे ग्रामपंचायत अधिकारी प्रकाश गळवे यांच्याशी याबाबत संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की,सन २०२४ मधील सीआरएस पोर्टलवर जन्म - मृत्यू नोदणीचे काम झाले नाही हे वास्तव आहे,मात्र त्यावेळी मी येथे कार्यरत नव्हतो त्यामुळे त्या का केल्या नाहीत हे सांगता येणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.