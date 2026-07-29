Grampanchayat Election: ग्रामपंचायत मतदारांना एनसीएमसी स्मार्ट कार्डाची भुरळ ! तर महिलांना उज्जैनच्या महाकालेश्वराच्या दर्शनाची सफर !

सुनील जगतापउरुळी कांचन : येणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये पूर्ण गावातून मतदान होऊन सरपंच निवडले जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोठ्या गावातील इच्छुक उमेदवार जेष्ठ नागरिकांच्या,महिलांच्या व मुलींच्या सुविधा पुरवण्याकडे देऊ लागले जास्त लक्ष ! उरुळी कांचन व परिसरातील ग्रामपंचायतीचे सरपंच पदाचे उमेदवार सध्या वार्डा वार्डात एसटी बस प्रवासासाठी लागणाऱ्या सवलतीच्या एनसीएमसी स्मार्ट कार्डासाठीची शिबिरे घेऊ लागले आहेत.या शिबिराच्या माध्यमातून या उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांकडे मतदाराचा आधार क्रमांक, फोन नंबर, मतदाराचा पत्ता, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या आदी बाबींची अद्ययावत माहिती कमी त्रासात गोळा होण्यामुळे अशी शिबिरे भरवण्याकडे इच्छुकांचा वाढता कल दिसून येत आहे. तसेच महिला, मुली व ज्येष्ठांना गाव सोडून ज्या ठिकाणी एसटीचा डेपो आहे त्या ठिकाणी जाऊन हे कार्ड काढण्याचा त्रास करून घेण्याऐवजी अशा शिबिरांच्या माध्यमातून ती सोय उपलब्ध होत असल्याने त्यांचाही या शिबिरांना चांगलाच प्रतिसाद मिळत आहे.फोटो ओळ :- एनसीएमसी स्मार्ट कार्डासाठी आयोजित शिबिरात उडालेली महिलांची झुंबड..ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठीचे सरपंचपदाचे व वार्ड स्तरीय सदस्यांचे आरक्षण जाहीर झाले असून, यासाठीची मतदार यादी ४ जुलै रोजी जाहीर होणार होती परंतु, विशेष मतदार पडताळणी मोहीम (एसआयआर) सध्या चालू असल्याने या पडताळणी मधून अंतिमत: जी मतदार यादी तयार होईल, त्या यादीच्या आधारेच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घ्याव्यात अशा प्रकारची विनंती राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला केल्याने, ग्रामपंचायतच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे गेलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मतदारांसाठी सर्वत्र सुरू झालेल्या आयोध्या - वाराणसी - उज्जैन- बालाजी - कोकण दर्शन सफरी अडचणीत सापडल्या आहेत.परंतु ज्यांनी रेल्वेचे बुकिंग केले होते त्यांना त्या बुकिंगच्या तारखा प्रमाणे महिला मतदारांना या दर्शन सफरीसाठी घेऊन जाण्याची तसदी घ्यावीच लागणार आहे. .मात्र ज्यांनी प्रवासाच्यासाठी वाहनांचे वा रेल्वेचे आरक्षण नियोजन केले नव्हते त्यांनी मात्र तूर्तास आयोध्या वाराणसी या ट्रीपांना कात्री लावली आहे.परंतु मतदार हुशार झाले असून अशा देवदर्शन सहलींचा लाभ घेण्यासाठी लागणाऱ्या नावनोंदणीची वेळेत पूर्तता करून इच्छुक उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते यांना भंडावून सोडण्यात कमी पडत नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.