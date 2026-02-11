Uruli Kanchan Accident : उरुळी कांचन येथे पोलीस स्टेशन समोर कंटेनर व पिकअपचा अपघात एक ठार, तीन जखमी

उरुळी कांचन : उरुळी कांचन येथील पोलीस स्टेशन समोर पहाटे पाच वाजता, पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या स्पीड ब्रेकरचा अंदाज न आल्याने,कंटेनरने पिकअप (एमएच ४५एएफ ५८७१) गाडीला धडक दिल्याने एकाचा मृत्यू झाला आहे तर फिर्यादीसह तिघेजण जखमी झाले आहेत. किसन बजरंग खंडाळे (वय ४६, व्यवसाय शेती,रा.घोटी तालुका करमाळा जि.सोलापूर) असे या अपघातात मरण पावलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. .5 ठार झालेल्या कारचा स्पीड होता वंदेभारत रेल्वे इतका! 2 झाडे तुटून कार चक्काचूर, मशीन बोलावून मृतदेह काढले बाहेर; सोलापूर ग्रामीण पोलिसांची अपघातस्थळी भेट.याप्रकरणी सुरज किसन खंडाळे (वय २४ रा. घोटी ता.करमाळा जि.सोलापूर)यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार कंटेनर क्रमांक एमएच ४३ सी क्यू २२०४ चा ड्रायव्हर (नाव व पत्ता माहीत नाही) जो अपघात होताच पळून गेला, त्याचे वर पोलिसांनी विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.या दोन्ही वाहनांच्या अपघातात एका ॲक्टिवा दुचाकीलाही धडक बसून त्या गाडीचे ही नुकसान झाले आहे. पोलीस स्टेशन समोर चुकीच्या पद्धतीने बनवलेल्या स्पीड ब्रेकर मुळे या ठिकाणी सातत्याने अपघात होत आहेत.परंतु राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन याबाबत कोणतीच कारवाई करताना दिसत नाहीत. आणखी किती लोकांचे प्राण या ठिकाणी गेल्यावर ही दोन्ही प्रशासने लक्ष देणार आहेत अशी गावकरी करीत आहेत..या महामार्गावर वाहनांचा वेग पहाटेच्या वेळी जास्त असतो किंवा ड्रायव्हर झोपेत असतात, त्यामुळे हे स्पीड ब्रेकर ज्याची सूचना वाहनांना २०० मीटर वर मिळाली पाहिजे तशी न मिळण्याने अचानक स्पीड ब्रेकर समोर येण्याने या ठिकाणी अपघात होत आहेत.या ठिकाणी अनेकांची प्राण गेलेले आहेत महामार्ग प्रशासन व पोलीस प्रशासन यांनी तातडीने याची दखल घेऊन योग्य त्या सुधारणा कराव्यात अशी मागणी यानिमित्ताने उरुळी कांचनचे सरपंच मिलिंद जगताप यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.