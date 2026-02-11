पुणे

Uruli Kanchan Accident : उरुळी कांचन येथे पोलीस स्टेशन समोर कंटेनर व पिकअपचा अपघात एक ठार, तीन जखमी

Uruli Kanchan accident : उरुळी कांचन येथे पुणे-सोलापूर महामार्गावर स्पीड ब्रेकरचा अंदाज न आल्याने कंटेनरने पिकअपला धडक दिली. किसन खंडाळे (४६) यांचा मृत्यू, तिघे जखमी. चालक फरार. चुकीच्या स्पीड ब्रेकरमुळे वारंवार अपघात होत असल्याची ग्रामस्थांची तक्रार.
सकाळ वृत्तसेवा
उरुळी कांचन : उरुळी कांचन येथील पोलीस स्टेशन समोर पहाटे पाच वाजता, पुणे सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या स्पीड ब्रेकरचा अंदाज न आल्याने,कंटेनरने पिकअप (एमएच ४५एएफ ५८७१) गाडीला धडक दिल्याने एकाचा मृत्यू झाला आहे तर फिर्यादीसह तिघेजण जखमी झाले आहेत. किसन बजरंग खंडाळे (वय ४६, व्यवसाय शेती,रा.घोटी तालुका करमाळा जि.सोलापूर) असे या अपघातात मरण पावलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे.

