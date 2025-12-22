Uruli Kanchan News : उरुळी कांचनकरांना घरपट्टीत ५० टक्के सवलतीचा दिलासा हवा; ‘समृद्ध पंचायतराज अभियान’अंतर्गत मागणी!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : उरुळी कांचन गावाच्या हद्दीतील निवासी मालमत्ता धारकांना शासन निर्णयाप्रमाणे "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत" निवासी मालमत्तेच्या घरपट्टीत व अन्य करांच्या थकबाकीत ५० टक्के सवलत देण्याची मागणी असंख्य नागरिकांनी लेखी निवेदनाद्वारे ग्रामपंचायतीचे सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकारी यांचेकडे केली आहे.शासन निर्णय क्रमांक व्हीपीएम-२०२५/प्र.क्र.६२ पंरा -१ दि.१३/११/२०२५ नुसार राज्यातील ग्रामपंचायतच्या थकीत घरपट्टी व अन्य इतरांवर ५०% माफी देऊन त्याची वसुली वा भरणा करण्यासाठी ३१ डिसेंबर ही मुदत ग्रामपंचायतीना दिली आहे. .मात्र ही ५० % सवलत देण्याची किंवा नाकारण्याची मुभा ग्रामसभेला दिल्यामुळे ग्रामसभेत जर ती नामंजूर झाली असेल तर त्या गावच्या नागरिकांना या सवलती पासून वंचित राहावे लागणार आहे.अशाच गावांमध्ये उरुळी कांचन सारखी मोठी ग्रामपंचायत अडकलेली आहे. या ग्रामपंचायतीची सुमारे सव्वा सहा कोटी रुपयांची घरपट्टी व अन्यकरांची थकबाकी गेल्या अनेक वर्षापासून थकीत आहे.मात्र १८/११/२०२५ ला या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी जी ग्रामसभा बोलावण्यात आली होती,त्या ग्रामसभेला मोजके नागरिक हजर राहून शासनाचा हा निर्णय नाकारण्यात आला असल्याने या गावचे नागरिक ५० % थकीत घरपट्टी व अन्य करांच्या माफी सवलती पासून वंचित राहिले आहेत..लोणी ग्रामपंचायतीकडून \n५० टक्के कर सवलत.अन्य गावांप्रमाणे ही सवलत मिळावी यासाठी थकीत असलेले ग्रामस्थ ग्रामपंचायतीचे उंबरठे झीजवीत असताना केवळ ग्रामसभेच्या ठरावाकडे बोट दाखवून ग्रामस्थांना यापासून वंचित ठेवले जात आहे असे मत माजी उपसरपंच रामभाऊ तुपे यांनी व्यक्त केले आहे.त्यांनी सांगितले की,थकीत घरपट्टी व अन्य करांची रक्कम भरण्याची सवलत ग्रामस्थांना मिळाली तर नागरिकांचाही भार कमी होईल व ग्रामपंचायतीला देखील विकास कामाना निधी उपलब्ध होईल..यावर तातडीची ग्रामसभा बोलावून याविषयावर चर्चा करून ग्रामस्थांना दिलासा देण्याची मागणी माजी उपसरपंच भाऊसाहेब तुपे केली आहे. ग्रामपंचायत अधिकारी प्रकाश गळवे यांनी सांगितले की,याबाबत पंचायतीच्या कार्यकारी मंडळाला विशेष ग्रामसभा बोलावण्याचा व त्यामध्ये यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे तो राबविण्याची जबाबदारी माझी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.