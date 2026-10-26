Pune Crime: उरुळी कांचनमध्ये बंद घराचे कुलूप तोडून चोरी; २ लाख २२ हजारांचे सोन्या-चांदीचे दागिने लंपास

-सुनील जगताप उरुळी कांचन: उरुळी कांचन येथील आश्रम रोड परिसरात बंद घराचे कुलूप तोडून अज्ञात चोरट्यांनी सुमारे २ लाख २२ हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने चोरून नेल्याची घटना घडली आहे.या प्रकरणी उरुळी कांचन पोलीस स्टेशनमध्ये घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी की,किरण पोपट गोते (वय ३१,रा.आश्रम रोड,साई मेडिकलच्या पाठीमागे,उरुळी कांचन) हे दि.२२/१०/२०२६ रोजी सकाळी ११.०० ते सायं.५.३० वाजण्याच्या दरम्यान घर बंद करून बाहेर गेले होते.या वेळेत अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या राहत्या घरात प्रवेश करून घरातील दागिने चोरून नेले..चोरीस गेलेला ऐवज - १) कानातील टॉप व त्याचे वेल ८ ग्रॅम - ८०,००० रु. २) कानातील सोन्याचे पेंडन ५ ग्रॅम - ५०,००० रु. ३) गळ्यातील सोन्याची चैन ३ ग्रॅम - ३०,००० रु. ४) सोन्याचे गणपती पेंडन २ ग्रॅम - २०,००० रु. ५) सोन्याचे जिरा मनी ३ ग्रॅम - ३०,००० रु. ६) पायातील चांदीचे पैजण ४.५ तोळे - १२,००० रु. एकूण - २,२२,००० रुपये.याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले जात आहे.पुढील तपास पोलीस हवालदार सलीम शेख हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.