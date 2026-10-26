पुणे

Pune Crime: उरुळी कांचनमध्ये बंद घराचे कुलूप तोडून चोरी; २ लाख २२ हजारांचे सोन्या-चांदीचे दागिने लंपास

Uruli Kanchan House Theft Gold and Silver Jewellery Worth 222000 Stolen: आश्रम रोडवर घरफोडीची घटना; सोन्या-चांदीचे दागिने चोरीला, पोलिसांकडून सीसीटीव्ही तपास सुरू
Uruli Kanchan Theft News Gold and Silver Jewellery Worth 222000 Rupees Stolen from a Locked House on Ashram Road

Uruli Kanchan Theft News Gold and Silver Jewellery Worth 222000 Rupees Stolen from a Locked House on Ashram Road

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-सुनील जगताप

उरुळी कांचन: उरुळी कांचन येथील आश्रम रोड परिसरात बंद घराचे कुलूप तोडून अज्ञात चोरट्यांनी सुमारे २ लाख २२ हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने चोरून नेल्याची घटना घडली आहे.या प्रकरणी उरुळी कांचन पोलीस स्टेशनमध्ये घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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