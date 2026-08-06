Uruli Kanchan Garbage: उरुळी कांचनमधील पद्मश्री मणिभाई देसाई कॉलेजच्या प्रवेशद्वारावर कचराकुंड्यांचे साम्राज्य; विद्यार्थ्यांचे ‘कचरा स्वागत’

सुनील जगतापउरुळी कांचन : उरुळी कांचन येथील महात्मा गांधी सर्वोदय संघाच्या शैक्षणिक संकुलातील पद्मश्री मणिभाई देसाई कला व वाणिज्य महाविद्यालय,डाळिंब गावातून येणाऱ्या ओढयाच्या लगत असलेल्या रस्त्याच्या बाजूस आहे.हे ठिकाण गावाच्या मध्यवर्ती असे असून परिसरातील असंख्य युवा विद्यार्थ्यांच्या पदवी अभ्यासक्रमाने आयुष्यातील महत्त्वाचा टप्पा पार करण्यास मदत करणारे शैक्षणिक संकुल आहे.या ठिकाणाहून युवक आपल्या आयुष्यातील पुढील उपक्रमशील व संस्कारक्षम जीवनाची सुरुवात करण्यास सरसावत असतो,मात्र या कॉलेजमध्ये शिक्षण व आदर्श संस्कार घेण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे स्वागत ग्रामपंचायतीच्या कचराकुंड्यानी होते ही बाब निश्चितच गंभीर आहे..गेल्या अनेक दिवसापासून कचराकुंड्या ठेवलेल्या आहेत,याचे नेमके प्रयोजन काय असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला व पालकांना पडला असून ग्रामपंचायत प्रशासन आंधळे आहे का ? डोळसपणे जाणीव पूर्वक या शैक्षणिक संकुलाच्या चालकांना त्रास देण्यासाठी हे काम करीत आहे याचे उत्तर अद्याप मिळत नाही.ज्येष्ठ नेते शरद पवार अध्यक्ष असलेल्या व हवेलीचे जेष्ठ नेते उपाध्यक्ष असलेल्या प्रा.के.डी.कांचन यांनी या कचराकुंड्या तिथून हलवाव्यात याबाबत ग्रामपंचायतला अनेक वेळा कधी तोंडी तर कधी लेखी स्वरूपात सांगून देखील ग्रामपंचायतच्या प्रशासनावर त्याचा काहीही परिणाम होताना दिसत नाही..या कचराकुंड्यांच्या माध्यमातून गाव कारभारी आपली वाईट प्रवृत्ती दाखवतातच,परंतु या कचराकुंड्यांमधून ओसंडून वाहणाऱ्या कचऱ्यावर ताव मारणाऱ्या कुत्री आणि डुक्कर यासारख्या प्राण्यांनी तो इतस्थत: पसरवण्याने परिसर गलीच्छ दिसतोच परंतु दुर्गंधीयुक्त वातावरणात या कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुला मुलींना नाक दाबून जावे लागते ही बाब अतिशय गंभीर आहे..स्वच्छ व सुंदर गाव दिसण्यासाठी उरुळी कांचन गावातील कारभाऱ्यांच्या हाताखाली २८ सफाई कर्मचारी,दोन ट्रक्टर,सहा घंटागाड्या असताना देखील ग्रामपंचायत परिसरात सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग सातत्याने साठून राहण्याने, त्या परिसरात अतिशय दुर्गंधीयुक्त वातावरण पसरून नागरिकांना आरोग्याच्या दृष्टीने घातक परिणामांना सामोरे जावे लागत असताना देखील ग्रामपंचायत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जाणीव पूर्वक काम करताना दिसत नाही.या गाव कारभाऱ्याना कचराकुंड्यांचे नियोजन नेमके कसे करावे याचेही भान राहिले नसल्याने गावामध्ये कोठेही बघा कचऱ्याचे ढीगच दिसतील अशी अवस्था उरुळी कांचन गावाची झालेली आहे अशी संतप्त प्रतिक्रिया सजग नागरिक मंचाने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.