Uruli Kanchan Election : उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी मिलिंद तुळशिराम जगताप यांची निवड; ९ विरुद्ध ६ मते!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : पूर्व हवेली तालुक्यात सर्वात मोठ्या व व्यापारीदृष्ट्रया संवेदनशिल समजल्या जाणाऱ्या उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीच्या पाच वर्षातील सातवा सरपंच म्हणून मिलिंद तुळशिराम जगताप यांची निवड झाली आहे.सतरा सदस्य असलेल्या उरुळी कांचन ग्रांमपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या निवडणुकीत १७ पैकी ९ मते मिळवून मिलिंद तुळशिराम जगताप हे सरपंच पदी विराजमान झाले आहेत.ग्रामपंचायतीच्या डॉ.मणिभाई देसाई सभागृहात आज (शुक्रवार) सरपंच पदाची निवडणुक पार पडली..सरपंचपदासाठी मिलींद जगताप व प्रियांका वसंत पाटेकर (कांचन) या दोघांचे उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्याने,निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मंडल अधिकारी माधुरी बागले यांनी निवडणुकीची घोषणा केली,प्रत्यक्ष झालेल्या निवडणुकीत मिलिंद तुळशिराम जगताप यांना ९ तर प्रियंका वसंत पाटेकर(कांचन) यांना ६ मते पडली.तर एक मत बाद झाले.यामुळे सरपंचपदी मिलिंद तुळशिराम जगताप यांची निवड झाल्याची घोषणा माधुरी बागले यांनी केली.यावेळी तलाठी प्रियंका सुंदर्डे,ग्रामविकास अधिकारी प्रकाश गळवे,महसूल कर्मचारी रामलिंग भोसले यांनी निवडणुकीचे कामकाज पाहिले..Pune Municipal Election : नगरपरिषद निवडणुकीसाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज; शनिवारी मतदान!.उरुळी कांचनचे मावळत्या सरपंच ऋतुजा कांचन यांनी कांही दिवसापुर्वी ठरल्याप्रमाणे आपल्या सरपंचपदाचा राजीनामा दिल्याने वरील निवडणूक घेण्यात आली.निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उरुळी कांचनच्या मंडल अधिकारी माधुरी बागले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत सरपंच पदासाठी मिलींद जगताप व प्रियंका वसंत पाटेकर(कांचन)यांचे अर्ज आल्याने निवडणूक बिनविरोध होणार नाही याची खात्री झाली,तरीही गटप्रमुख बिनविरोधसाठी प्रयत्न करीत होते पण त्यात यश आले नाही व सरपंच पदाबाबत सस्पेंस निर्माण होत राजकीय चर्चा रंगात आली.दरम्यान दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यात बाचाबाची पण झाली परंतु पोलिसांच्या हस्तक्षेपाने पुढील अनर्थ टळला.सरते शेवटी मतदानातून मागील दोन सरपंच निवडणुकीपूर्वी यासाठी उभे असलेले मिलिंद जगताप यांनी यावेळी ९ मते मिळवत संतोष हरिभाऊ कांचन गटावर मात केली..यावेळी मावळत्या सरपंच ऋतुजा कांचन,उपसरपंच सायली बडेकर,कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप,यशवंतचे संचालक संतोष आ.कांचन,माजी जिल्हा परिषद सदस्य महादेव कांचन,दत्तात्रय कांचन,जितेंद्र बडेकर,भाऊसाहेब तुपे,सुभाष बगाडे,अर्जुन कोकाटे,जयप्रकाश बेदरे यांच्यासह विद्यमान कार्यकारी मंडळातले माजी सरपंच संतोष ह.कांचन,भाऊसाहेब कांचन,अमित कांचन,मयूर कांचन,माजी उपसरपंच संचिता कांचन,अनिता बगाडे,अनिता तुपे,सीमा कांचन,प्रियंका पाटेकर,स्वप्निषा कांचन,सदस्य सुनील तांबे,शंकर बडेकर,सुजाता खलसे आदी मान्यवर व ग्रामस्थ उपस्थित होते..