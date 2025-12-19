पुणे

Uruli Kanchan Election : उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी मिलिंद तुळशिराम जगताप यांची निवड; ९ विरुद्ध ६ मते!

Sarpanch Election 2025 : पूर्व हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी मिलिंद तुळशिराम जगताप यांची ९ विरुद्ध ६ मतांनी निवड झाली आहे. ग्रामस्थ, अधिकारी आणि माजी सरपंच उपस्थित राहून निवडणूक प्रक्रिया पार पडली.
Sarpanch Election Results in Uruli Kanchan

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

उरुळी कांचन : पूर्व हवेली तालुक्यात सर्वात मोठ्या व व्यापारीदृष्ट्रया संवेदनशिल समजल्या जाणाऱ्या उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीच्या पाच वर्षातील सातवा सरपंच म्हणून मिलिंद तुळशिराम जगताप यांची निवड झाली आहे.सतरा सदस्य असलेल्या उरुळी कांचन ग्रांमपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या निवडणुकीत १७ पैकी ९ मते मिळवून मिलिंद तुळशिराम जगताप हे सरपंच पदी विराजमान झाले आहेत.ग्रामपंचायतीच्या डॉ.मणिभाई देसाई सभागृहात आज (शुक्रवार) सरपंच पदाची निवडणुक पार पडली.

