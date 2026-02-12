Uruli Kanchan petrol pump manager embezzlement 2.63 crore case

sakal

पुणे

Pune Crime : पेट्रोल पंपाच्या व्यवस्थापकाने २ कोटी ६३ लाख १५ हजार ९४२ रुपयांचा केला अपहार

Uruli Kanchan petrol pump manager embezzlement 2.63 crore case : उरुळी कांचन येथे ‘ऑटो कॉर्नर’ पेट्रोल पंपावरील व्यवस्थापकाने १६ वर्षांत २.६३ कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचे ऑडिटमध्ये उघड झाले. बनावट नोंदी व रक्कम वैयक्तिक खात्यात वळवण्याचा प्रकार समोर आला. आरोपीला अटक करून न्यायालयीन कोठडी सुनावली.


सुनील जगताप

उरुळी कांचन : पेट्रोल पंपावर तब्बल १६ वर्षे व्यवस्थापक म्हणून काम करत असलेल्या विश्वासू कर्मचाऱ्याने तब्बल २ कोटी ६३ लाख १५ हजार ९४२ रुपयांचा अपहार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.आरोपीला न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.याप्रकरणी पंपाचे भागीदार अक्षय बाळकृष्ण काळे (वय ३६,रा.मगरपट्टा सिटी,हडपसर)यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून नितीन रामचंद्र रायपुरे (वय ५२,रा.घोरपडे वस्ती,शांती किरण सोसायटी,कदमवाकवस्ती,ता.हवेली) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

