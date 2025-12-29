Uruli Kanchan Crime : उरुळी कांचन खून प्रकरणाचा उलगडा; सोलापुरातून २ आरोपी अटकेत; वैयक्तिक वादातून हत्या झाल्याचे निष्पन्न!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : उरुळी कांचन पोलिस स्टेशन येथे बी.एन.एस. कलम १०३(१) अन्वये दाखल खून प्रकरणात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत दोन संशयित आरोपींना सोलापुरातून अटक केली आहे. वैयक्तिक वादातून संगनमताने ही हत्या केल्याचे तपासात उघड झाले आहे..दिनांक १८ डिसेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी ७.३० वाजता ते १९ डिसेंबर २०२५ रोजी दुपारी १ वाजेच्या दरम्यान, मौजे पेठ गावच्या हद्दीत, थेऊर–पेठ रोडलगत, म्हसोबा मंदिराजवळील शेतात संपत तुकाराम चौधरी (वय ४८, रा. वडाचीवाडी पेठ) यांची अज्ञात व्यक्तीने धारदार हत्याराने मारहाण करून हत्या केली होती. या प्रकरणी मृताचे पुत्र यश संपत चौधरी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून १९ डिसेंबर रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..Junnar Crime : जुन्नरमध्ये पाळीव जनावर चोरणाऱ्या सराईत टोळीचा पर्दाफाश; ६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!.या गंभीर गुन्ह्याच्या तपासासाठी उरुळी कांचन पोलिस स्टेशन व स्थानिक गुन्हे शाखेची दोन स्वतंत्र तपास पथके नियुक्त करण्यात आली होती. तपासादरम्यान संशयित आरोपी स्वप्निल शिवाजी चौधरी व आदेश रेवलनाथ चौधरी यांचा मध्यप्रदेशातील उज्जैन व सोलापूर येथे शोध सुरू होता.तांत्रिक तपास व मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार आरोपी सोलापुरात असल्याची खात्री झाल्यानंतर दिनांक २९ डिसेंबर २०२५ रोजी उरुळी कांचन पोलिस पथकाने त्यांना ताब्यात घेतले.तपासात मयत व आरोपी स्वप्निल चौधरी यांच्यात यापूर्वी वैयक्तिक वादातून गुन्हे दाखल असल्याचे निष्पन्न झाले.याच वादातून आरोपींनी संगनमताने सदर खून केल्याचे समोर आले आहे..आरोपींना न्यायालयात हजर करून पोलिस कोठडी रिमांड घेण्यात येवून पुढील सखोल तपास पोलीस करणार आहेत असे सचिन वांगडे यांनी सांगितले.ही संपूर्ण कारवाई पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल,अप्पर पोलिस अधीक्षक (बारामती विभाग) गणेश बिराजदार,उपविभागीय पोलिस अधिकारी (दौंड विभाग) बापुराव दडस यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.स्थानीक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर व पोलिस निरीक्षक सचिन वांगडे (उरुळी कांचन पोलिस स्टेशन) यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने ही यशस्वी कारवाई केली.या गुन्ह्याचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक प्रविण कांबळे हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.