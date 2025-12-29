पुणे

Uruli Kanchan Crime : उरुळी कांचन खून प्रकरणाचा उलगडा; सोलापुरातून २ आरोपी अटकेत; वैयक्तिक वादातून हत्या झाल्याचे निष्पन्न!

Maharashtra Police Police Breakthrough : उरुळी कांचन पोलिसांनी खून प्रकरणात मोठी कारवाई करत सोलापुरातून दोन आरोपींना अटक केली आहे. वैयक्तिक वादातून संगनमताने ही हत्या केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सुनील जगताप

उरुळी कांचन : उरुळी कांचन पोलिस स्टेशन येथे बी.एन.एस. कलम १०३(१) अन्वये दाखल खून प्रकरणात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत दोन संशयित आरोपींना सोलापुरातून अटक केली आहे. वैयक्तिक वादातून संगनमताने ही हत्या केल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

