Pune Crime: पुणे-सोलापूर महामार्गावर मांगूर माशांची मोठी तस्करी उघड; उरुळीकांचन पोलिसांची कारवाई, पिकअप जप्त

सुनील जगताप,उरुळी कांचन : पुणे-सोलापूर महामार्गावर मध्यरात्रीच्या सुमारास वेगाने जाणारे एक पिकअप वाहन पोलिसांनी अडवले,अन दरवाजा उघडताच आत बंदी असलेल्या मांगूर जातीच्या माशांच्या बेकायदेशीर तस्करीसाठी चालविलेला मोठ्या प्रमाणातील माल पाहून पोलिसही काही क्षण चक्रावून गेले.गाडीतून तस्करी सुरू असल्याचे उघड झाल्यानंतर,उरुळी कांचन पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत चालका विरोधात गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे..ही कारवाई शुक्रवार,(दि.१६) रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास सोरतापवाडी(ता.हवेली, जि.पुणे) येथील म्हसोबा मंदिरासमोर,पुणे -सोलापूर महामार्गावर करण्यात आली.पोलिसांनी एमएच ०४ एलक्यू ७६५७ क्रमांकाची पिकअप गाडी जप्त केली आहे..या प्रकरणी उरुळीकांचन पोलीस स्टेशनमध्ये दखलपात्र गुन्हा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कलम १५,३ आणि ५,भारतीय न्याय संहिता कलम २२३ तसेच अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा कलम ५९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या प्रकरणातील फिर्यादी तात्याराम अंकुश करे (वय ३४) उरुळी कांचन पोलीस स्टेशन,यांनी अधिकृत फिर्याद दिली आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,एमएच ०४ एलक्यू ७६५७ या पिकअप गाडीमधून मांगूर जातीचे मासे बेकायदेशीररीत्या वाहतूक करताना आढळून आले.मांगूर जातीच्या माशांच्या वाहतुकीवर बंदी असतानाही आरोपी शासकीय आदेशांचे उल्लंघन करत असल्याचे तपासात समोर आले.तसेच या माशांच्या सेवनामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो,याची जाणीव असूनही वाहतूक सुरू असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे..या प्रकरणातील आरोपीचे नाव अर्षदअली महम्मदअली शेख (वय ३०) असे असून तो भिवंडी,जिल्हा ठाणे येथील संघमित्र नगर परिसरातील रहिवासी आहे. उरुळीकांचन पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक सचिन वांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.