Pune Illegal Road Block: ९ कोटींच्या डांबरी रस्त्यावर बेकायदेशीर माती-दगडांचे ढिगारे; दुचाकीस्वार गंभीर जखमी, पीएमआरडीए निष्क्रिय

सुनील जगतापउरुळी कांचन : सुमारे ९ कोटी रुपये खर्च करून निर्माण केलेल्या डांबरी रस्त्यावर अज्ञात व्यक्तींनी बेकायदेशीरपणे माती अन् दगडांचे ढिगारे टाकून रस्ता बंद केल्याची धक्कादायक बाब एका दुचाकीच्या अपघाताने समोर आली आहे.गुरुवारी (ता.२८) रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास अंधारात हा बेकायदेशीर ढिगारा न दिसल्याने एका दुचाकीस्वाराचा भीषण अपघात झाला.ढिगाऱ्याला धडकून दुचाकीस्वार तब्बल १० ते १५ फूट हवेत उडून खाली फेकला गेल्याने गंभीर जखमी झाला.आप्पा विजय पौळ(रा.झोंबाडे वस्ती,उरुळी कांचन,ता.हवेली,जि.पुणे) असे या अपघातात गंभीर दुखापत झालेल्या तरुणाचे नाव असून,त्याच्यावर गेल्या ६ दिवसांपासून उपचार सुरू आहेत खाजगी रुग्णालयात उपचार चालू आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार,आप्पा पौळ हे गुरुवारी रात्री कोरेगाव मूळ येथीळ काम उरकून आपल्या दुचाकीवरून राहत्या घरी उरुळी कांचनकडे निघाले होते.सदरचा सार्वजनिक डांबरी रस्ता अज्ञात लोकांनी माती व दगड टाकून बेकायदेशीरपणे बंद केला आहे,याची कोणतीही पूर्वकल्पना पौळ यांना नव्हती.रात्री साडेदहाच्या सुमारास रस्त्यावर केलेला सुमारे ४ फूट उंचीचा माती,मुरूम,झाडाची खोडे टाकलेला ढिगारा अचानक समोर आल्याने दुचाकीचा वेग नियंत्रित झाला नाही. त्यामुळे दुचाकी त्यावर आदळली ही धडक इतकी भीषण होती की आप्पा पौळ हे दुचाकीवरून तब्बल १०-१५ फूट हवेत उडून दूर फेकले गेले.या अपघातात त्यांच्या शरीराला गंभीर दुखापती झाल्या..उरुळी कांचन व प्रयागधाम या दोन गावांना तसेच प्रयागधाम हॉस्पिटल व प्राथमिक आरोग्य केंद्र उरुळी कांचन या रुग्णालयांना कमी वेळाच्या प्रवासात जोडले जाण्याच्या हेतूने आणि नागरिकांना दळणवळणाची अतिरिक्त सुविधा मिळावी म्हणून पीएमआरडीएच्या माध्यमातून सरकारने मंजूर केलेल्या उरुळी कांचन ते प्रयागधाम दरम्यानच्या या रस्त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता..रस्ता पूर्ण झाला वापरही चालू झाला पण गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून काही अज्ञात नागरिकांनी अनधिकृतपणे या सार्वजनिक रस्त्यावर दगड,मुरुम आणि माती टाकून तब्बल ४ फूट उंच भिंतीसारखा ढिगारा टाकून रस्ता अडवला आहे परंतु याबाबत स्थानिक ग्रामपंचायती किंवा पीएमआरडीए काहीच कारवाई करीत नाहीत त्यामुळे यामागचे नेमके गौडबंगाल काय ? असा प्रश्न सर्वसामान्य जनता विचारात आहे.यामुळे संपूर्ण वाहतूक बंद पडली असून रुग्णालयात जाणाऱ्या अत्यवस्थ रुग्णांना व नागरिकांना त्रास सहन करत मोठा वळसा घालून जावा लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.