Pune Crime : उरुळी कांचनमध्ये २० वर्षीय युवतीच्या खुनाचा उलगडा; आरोपी पोलिसांच्या ताब्या

Uruli Kanchan Murder Case Solved : उरुळी कांचन येथील २० वर्षीय युवती पूनम ठाकूर खून प्रकरणाचा काही दिवसांतच उलगडा; स्थानिक गुन्हे शाखा आणि पोलिसांनी संयुक्त कारवाईत आरोपी दिनेश संजय पाटोळे याला सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे अटक केली.
उरुळी कांचन : उरुळी कांचन परिसरात घडलेल्या २० वर्षीय युवतीच्या खुनाचा थरारक गुन्हा केवळ काही दिवसांत उघडकीस आला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याच्या संयुक्त कारवाईत आरोपी दिनेश संजय पाटोळे (वय २६, रा. गोळेवस्ती, उरुळी कांचन, ता. हवेली, जि. पुणे) याला अटक करण्यात आली आहे.

