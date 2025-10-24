Pune Crime : उरुळी कांचनमध्ये २० वर्षीय युवतीच्या खुनाचा उलगडा; आरोपी पोलिसांच्या ताब्या

उरुळी कांचन : उरुळी कांचन परिसरात घडलेल्या २० वर्षीय युवतीच्या खुनाचा थरारक गुन्हा केवळ काही दिवसांत उघडकीस आला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा आणि उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याच्या संयुक्त कारवाईत आरोपी दिनेश संजय पाटोळे (वय २६, रा. गोळेवस्ती, उरुळी कांचन, ता. हवेली, जि. पुणे) याला अटक करण्यात आली आहे..१४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास उरुळी कांचन–नायगाव रस्त्यालगत प्रयागधाम हॉस्पिटलजवळील गगन आकांक्षा सोसायटीकडे जाणाऱ्या रस्त्यालगत एका अज्ञात युवतीचा मृतदेह आढळून आला. तपासानंतर तिची ओळख पूनम विनोद ठाकूर (वय २०, रा. गगन आकांक्षा सोसायटी, कोरेगावमुळ) अशी पटली. डोक्यावर गंभीर मार लागल्याचे दिसून आल्याने हा प्रकार खुनाचा असल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी वर्तविला. घटनास्थळी पूनमचा मोबाईल फोन, चप्पल आणि सॅक आढळून आले..या प्रकरणी मयत युवतीचा भाऊ मनीष विनोद ठाकूर (वय २३) यांनी फिर्याद दिली असून उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.घटना लोकवस्ती जवळ घडल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट दिली. विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनिल फुलारी व विशेष पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी तपासासाठी चार विशेष पथके गठीत केली. या पथकांनी सुमारे ६० ते ७० सीसीटीव्ही फुटेज तपासली आणि २०० हून अधिक व्यक्तींचे जबाब नोंदविले. तपासादरम्यान सीसीटीव्हीमध्ये एक युवक मोटारसायकलवरून घटनास्थळाच्या दिशेने जाताना दिसला. चौकशीत त्याची ओळख दिनेश संजय पाटोळे अशी पटली. त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्याने खुनाची कबुली दिली..Selu Crime : वालूरमध्ये दरोड्याची साखळी; नातवाचा खून, आजी जखमी तर वृद्ध दाम्पत्यावरही खुनी हल्ला करून दागिने लंपास.पूनम एकटी रस्त्याने जात असताना आरोपीने तिचा पाठलाग केला आणि तिच्याकडे अश्लील मागणी केली. पूनमने विरोध केल्याने आरोपीने तिचे तोंड दाबून झुडपात ओढले आणि दगडाने डोक्यात मारून तिचा खून केला. त्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाला. गुन्ह्यात वापरलेली स्प्लेंडर मोटारसायकल (क्र. एमएच १२ एसझेड ६९६५) पोलिसांनी जप्त केली आहे. आरोपीला न्यायालयात हजर केल्यावर त्याला २७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पोलिस कोठडी मंजूर करण्यात आली आहे..सदर स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर, उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन वांगडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजीगरे, दत्ताजीराव मोहिते, अमित सिदपाटील, अंमलदार सचिन घाडगे, आसिफ शेख, अजित भुजबळ, योगेश नागरगोजे, राजु मोमीण, अतुल डेरे, धीरज जाधव, भारत मोहोळ, रमेश भोसले या पथकाने महत्त्वाची भूमिका बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.