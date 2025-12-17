Uruli Kanchan Election : उरुळी कांचनचा नवा सरपंच कोण? ओबीसी विरुद्ध मराठा लढत की बिनविरोध निवड याकडे साऱ्यांचे लक्ष!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : उरुळी कांचनच्या सरपंच ऋतुजा कांचन यांनी राजीनामा दिल्याने या पदावर कोण व किती दिवसांसाठी आरुढ होणार याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.ओबीसी विरुद्ध मराठा लढत का ? बिनविरोध निवड याबाबत सगळ्यांना औत्सुक्य! याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा आणि बैठकांना जोर आला असल्याचे चित्र उरुळी कांचन मध्ये पाहायला मिळत आहे. .१९ डिसेंबर ही सरपंच निवडीची अधिकृत तारीख ठरलेली आहे.ऋतुजा कांचन यांनी दिलेला राजीनामा २८ नोव्हेंबरच्या ग्रामपंचायत कार्यकारी मंडळाच्या मासिक बैठकीमध्ये खात्री करून घेऊन मंजूर करण्यात आलेला आहे. ग्रामपंचायतीची मुदत संपायला अवघे २ महिने बाकी असताना व सरपंच पद सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित असताना या पदावर आरुढ होण्यासाठी,निवडणूकी नंतर या ना त्या कारणाने मतलबी राजकारणात,कधी एकत्र तर कधी वेगळे राहणाऱ्या १७ सदस्यांच्या कार्यकारी मंडळाने सरपंच व उपसरपंच पदांची राळच केली अशीच चर्चा गावभर रंगली आहे..Pune Railway Police : उद्यान एक्सप्रेसमध्ये नवविवाहित दांपत्याची १० लाखांची चोरी; चोर मोहोळ येथे गजाआड!.सरपंच पदासाठी सध्या तरी दोन जण प्रबळ इच्छुक आहेत.यामध्ये एक सर्वसाधारण महिला व एक ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेला पुरुष दावेदार मानले जातात.उरुळी कांचन हे पुणे शहराजवळ वसलेले व वेगाने विकसित होत असलेले उपनगर असून,मात्र या गावाची लोकसंख्या,भौगोलिक परिस्थिती अन भौतिक गरजा पाहता या गावाला नगरपालिका होण्याची गरज आहे.मात्र या नगरपालिका होण्याबाबत लोकप्रतिनिधी कोणतीच ठोस भूमिका घेताना दिसत नाहीत ही शोकांतिका आहे.याठिकाणचे सरपंच पदाच्या निवडीतील कुरघोडी राजकारण पाहता ग्रामपंचायत अधिकार्याला देखील मतदानाचा अधिकार दिला पाहिजे अशी खोचक टिपण्णी संभाजी कांचन यांनी केली ..२०२० साली झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत १७ जागांवर १२ - ३ - २ अशा गटबाजीतून सदस्य निवडून आले.सामोपचाराने १२ जणांच्या गटाने सरपंच व उपसरपंच पदी समन्वयातून प्रत्येकाला संधी देण्याच्या भूमिकेतून सत्ता काबीज करण्याला प्राधान्य दिले.मात्र त्यानंतर हे १७ ही जण आपल्या वार्डातील विकास कामांच्या संदर्भात एकत्र येऊन त्यांच्या मधील विरोधाची दरी कमी झाली आणि त्यातून तीन सदस्य निवडून आणत,ग्रामपंचायत मध्ये पाऊल ठेवलेले अमितबाबा कांचन हे सरपंच होण्याची किमया घडली!आता ऋतुजा कांचन यांच्या नंतर या पदावर कोण आणि तो किती दिवसासाठी आरुढ होतोय याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.