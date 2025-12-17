पुणे

Uruli Kanchan Election : उरुळी कांचनचा नवा सरपंच कोण? ओबीसी विरुद्ध मराठा लढत की बिनविरोध निवड याकडे साऱ्यांचे लक्ष!

Sarpanch Election : उरुळी कांचनच्या सरपंच पदाचा राजीनामा मंजूर झाल्यानंतर नव्या सरपंच निवडीबाबत राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. ओबीसी विरुद्ध मराठा लढत की बिनविरोध निवड, याकडे गावाचे लक्ष लागले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सुनील जगताप

उरुळी कांचन : उरुळी कांचनच्या सरपंच ऋतुजा कांचन यांनी राजीनामा दिल्याने या पदावर कोण व किती दिवसांसाठी आरुढ होणार याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागून राहिल्या आहेत.ओबीसी विरुद्ध मराठा लढत का ? बिनविरोध निवड याबाबत सगळ्यांना औत्सुक्य! याबाबत वेगवेगळ्या चर्चा आणि बैठकांना जोर आला असल्याचे चित्र उरुळी कांचन मध्ये पाहायला मिळत आहे.

