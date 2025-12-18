पुणे

Uruli Kanchan News : खतासाठी शेतकरी हात जोडतोय; विक्रेते अटी घालतायत; उरुळी कांचनमध्ये संताप!

Urea Fertilizer Scam : उरुळी कांचन परिसरात युरिया खतासाठी शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त खतांची सक्तीने खरेदी करून घेतली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. कृषी विभागाच्या दुर्लक्षामुळे खत विक्रेत्यांची मनमानी सुरू असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
उरुळी कांचन : पूर्व हवेलीत विशेषता उरुळी कांचन परिसरातील खत विक्रेते युरिया खताची पिशवी मागितली की,अन्य खतांच्या पिशव्या घेण्याची बळजबरी करून शेतकऱ्यांची पिळवणूक करीत आहेत.युरिया खताच्या पिशव्या गोडाऊनमध्ये शिल्लक असतानाही,शेतकऱ्यांनी युरिया खताची पिशवी मागितल्यानंतर तो खत विक्रेता सुरुवातीला युरिया शिल्लक नाही असेच उत्तर देतो.मात्र नंतर शेतकऱ्याला आपण २०:२०:०० घ्या मग एरिया देतो किंवा १५:१५:१५ घ्या मग युरिया देतो,किंवा १५:१५ खताची पिशवी घेतली तर लिक्विड युरिया देतो अशा पद्धतीची बतावणी करुन शेतकऱ्यांची आज मितिला उरुळी कांचन परिसरामध्ये पिळवणूक सुरू आहे.

