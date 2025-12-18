Uruli Kanchan News : खतासाठी शेतकरी हात जोडतोय; विक्रेते अटी घालतायत; उरुळी कांचनमध्ये संताप!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : पूर्व हवेलीत विशेषता उरुळी कांचन परिसरातील खत विक्रेते युरिया खताची पिशवी मागितली की,अन्य खतांच्या पिशव्या घेण्याची बळजबरी करून शेतकऱ्यांची पिळवणूक करीत आहेत.युरिया खताच्या पिशव्या गोडाऊनमध्ये शिल्लक असतानाही,शेतकऱ्यांनी युरिया खताची पिशवी मागितल्यानंतर तो खत विक्रेता सुरुवातीला युरिया शिल्लक नाही असेच उत्तर देतो.मात्र नंतर शेतकऱ्याला आपण २०:२०:०० घ्या मग एरिया देतो किंवा १५:१५:१५ घ्या मग युरिया देतो,किंवा १५:१५ खताची पिशवी घेतली तर लिक्विड युरिया देतो अशा पद्धतीची बतावणी करुन शेतकऱ्यांची आज मितिला उरुळी कांचन परिसरामध्ये पिळवणूक सुरू आहे..खत विक्रेत्यांवर नियंत्रण असणाऱ्या कृषी खात्या अंतर्गतच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे या बाबीकडे का दुर्लक्ष आहे? का काही अर्थपूर्ण तडजोडीतून शेतकरी भरडला जातोय?अशी शंका सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात गोंधळ घालत आहे. युरिया खताची पिशवीची २६८ रुपये विक्री किंमत असताना हे खत विक्रेते तीनशे रुपये घेऊन देखील वेळेवर युरिया खताची पिशवी देत नाहीत.शिवाय युरिया खताच्या पिशवीची मागणी केली की,युरीया शिल्लक नाही असे सांगतात आणि नंतर लगेच अनावश्यक खताच्या पिशव्या घेण्याची बळजबरी करत मग युरीया देतो अशी भूमिका खत विक्रेते घेतात मग हा प्रकार नेमका काय आहे अशी तक्रार वजा विचारणा शिंदवणे येथील शेतकरी भीमराव शितोळे यांनी केली आहे..शेतकऱ्यांना लिंकिंग खताची बळजबरी करून त्यांची अडवणूक केली जात आहे अशी तक्रार उरुळी कांचन येथील शेतकरी विनोद जयसिंग कांचन यांनी केली आहे. १८:४६ व १०:२६:२६ या खतांच्या पिशव्या पांढऱ्या दाण्यांच्या स्वरूपात शेतकऱ्याला अपेक्षित असतात मात्र खत विक्रेते शेतकऱ्यांना काळ्यादाण्यांचे पिशव्या घेण्याचा आग्रह करतात काळ्या दाण्यांचे खत हे पाण्यामध्ये विरघळत नसल्यामुळे ते खत टाकून शेतकऱ्याला त्याचा काहीही उपयोग होत नाही अशी तक्रार बोरी ऎंदी येथील शेतकरी तथा दौंड तालुका खरेदी विक्री संघाचे माजी सभापती मुरलीधर भोसेकर यांनी केली आहे..कोकणी ऊसाच्या गोडीत नव्हे, चिंतेत वाढ.याबाबत हवेली तालुक्याचे गुण नियंत्रण अधिकारी अशोक वेताळ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की,ज्या कोणा शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असतील त्यांनी कार्यालयाशी संपर्क साधावा त्या तक्रारींची दखल घेऊन खत विक्रेत्यांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल.तरीही बहुतांश शेतकऱ्यांची मागणी आहे की खतविक्रेत्यांवर शासकीय अधिकाऱ्यांची शेतकरी पूरक दहशत असावी,जेणेकरून गरजेचे वेळी आवश्यक तो खताचा साठा विनासायास शेतकऱ्यांना उपलब्ध होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.