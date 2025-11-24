Uruli Kanchan News : उरुळी कांचन पशुवैद्यकीय चिकित्सालयाला दर्जा तालुका स्थराचा; मात्र कर्मचारी फक्त दोन!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : उरुळी कांचन या हवेली तालुक्याच्या पूर्वेला असलेल्या श्रेणी १ च्या पशुवैद्यकीय चिकित्सालयाला तालुका पशुवैद्यकीय चिकित्सालय म्हणून दर्जा आहे पण या ठिकाणी मंजूर तीन पदांपैकी फक्त दोनच कर्मचारी नियुक्तीला असल्याने कामकाजाला मर्यादा आलेल्या आहेत. इमारत मोठी व प्रशस्त आहे पण दुरुस्ती आणि रंगरंगोटीची अत्यंत गरज आहे.या ठिकाणी पुरेसा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध नसल्याने असलेल्या यंत्रणेचा पुरेसा वापर करणे व शेतकरी वर्गाला त्याचा फायदा मिळत नाही हे वास्तव आहे.या चिकित्सालयाच्या अंतर्गत प्रामुख्याने उरुळी कांचन,टिळेकरवाडी, शिंदवणे, खामगांव टेक, प्रयागधाम, कोरेगांव मूळ ही गांवे येतात, दवाखान्यामध्ये पुरेसा औषध साठा उपलब्ध आहे व आपत्कालीन काळात फिरत्या मोबाईल दवाखान्याचा वापर केला जातो..उरुळी कांचन पशुवैद्यकीय चिकित्सालय अंतर्गत विसाव्या पशुधन जनगणने नुसार जनावरांची संख्या पुढील प्रमाणे आहे.गाई वर्गीय ४५६२,म्हैस वर्गीय १०३०,शेळी वर्गीय ४२६२,मेंढी वर्गीय १८८३.फिरते पशुवैद्यकीय पथक :- १दरमहा व्यापली जाणारी गावे गावे:- २० ते २५.उच्चशिक्षित आणि कार्यक्षम नेतृत्व.या पशुवैद्यकीय चिकित्सालयामध्ये सर्वसाधारण औषधोपचार,कृत्रिम रेतन,खच्चीकरण,लसीकरण,जंतनाशकीकरण,गोचीड निर्मूलन,वंध्यत्व निवारण,शवविच्छेदन,लहान मोठी शस्त्रक्रिया,एक्सरे,सोनोग्राफी,रक्त तपासणी,बियाणे वाटप,शेतकरी प्रशिक्षण शिबिर,राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या योजनांची जागृती व अंमलबजावणी करून पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केले जाते.मिनरल मिक्स्चर व विटा वाटप करणे इत्यादी उपक्रम राबवले जातात. फिरत्या पशुवैद्यकीय मोबाईल व्हॅनच्या दर आठवड्याला वेगवेगळ्या गावांमध्ये दौरा आयोजित केला जाऊन त्या ठिकाणी असलेल्या पशुधनाला आवश्यक ते उपचार दिले जातात..सोमवार व गुरुवार हा फिरता दवाखाना आळंदी म्हातोबा या ठिकाणी पूर्ण दिवस पशुधन उपचाराचे काम करतो.मंगळवार व शुक्रवार हा फिरता दवाखाना उरुळी कांचन परिसरामध्ये येथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ.मंजुषा ढगे यांच्या नेतृत्वाखाली पशुधनावरील औषधोपचाराचा कार्यक्रम राबवत असतो.बुधवार आणि शनिवार या दिवशी हा फिरता दवाखाना वडकी या केंद्रावर पशुधनावरील औषध उपचाराचा कार्यक्रम राबवीत असतो..केंद्र शासन योजना,राष्ट्रीय पशुधन अभियान राज्य शासन योजना,नावीन्यपूर्ण पूर्ण योजना /जिल्हा स्तरीय/राज्य स्तरीय राबविण्यात येतात याअंतर्गतबियाणे वाटप १०० टक्के अनुदानावर मार्च - सप्टेंबर :- ७३० किलो - १५० लाभार्थीशेळी मेंढी वाटप योजना लाभार्थी :- ११गाय /म्हैस वाटप योजना लाभार्थी :- २एक दिवशीय कुक्कुट वाटप योजना लाभार्थी :- १००कृत्रिम रेतन एप्रिल - ऑक्टोबर लाभार्थी :- २५३..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.