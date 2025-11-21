पुणे

Pune Theft : लिफ्ट देण्याचा बहाणा करून तिघांनी महिलेच्या गळ्यातील गंठण पळविले!

Chain Snatching : उरुळी कांचन परिसरात लिफ्ट देण्याचा बहाणा करून तिघांनी महिलेचे ८० हजारांचे गंठण चोरल्याची धक्कादायक घटना घडली. काळ्या कारमधील दोन महिला आणि एक पुरुष यांनी जबरदस्तीने ही चोरी करत पोबारा केल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.
Woman Robbed of Gold Chain at Jejuri–Uruli Kanchan Road

सकाळ डिजिटल टीम
सुनील जगताप

उरुळी कांचन : महिलेला लिफ्ट देण्याचा बहाणा करून चारचाकी गाडीतून आलेल्या तिघांनी महिलेच्या गळ्यातील ८० हजाराचे सोन्याचे गंठण चोरून नेल्याची घटना जेजुरी-उरुळी कांचन रोडवरील शिंदवणे (ता. हवेली)हद्दीतील कामठे बस स्टॉप ते काळे शिवार परिसर दरम्यान गुरुवारी (ता.२०) सायंकाळी पाच ते साडेपाच या वेळात घडली. याप्रकरणी निर्मला दिलीप शिर्के (वय-५५, रा.कामठे मळा,शिंदवणे,ता. हवेली)यांनी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.याप्रकरणी अज्ञात तीन जणांवर उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.यामध्ये दोन महिलांचा समावेश आहे.

