Pune Theft : लिफ्ट देण्याचा बहाणा करून तिघांनी महिलेच्या गळ्यातील गंठण पळविले!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : महिलेला लिफ्ट देण्याचा बहाणा करून चारचाकी गाडीतून आलेल्या तिघांनी महिलेच्या गळ्यातील ८० हजाराचे सोन्याचे गंठण चोरून नेल्याची घटना जेजुरी-उरुळी कांचन रोडवरील शिंदवणे (ता. हवेली)हद्दीतील कामठे बस स्टॉप ते काळे शिवार परिसर दरम्यान गुरुवारी (ता.२०) सायंकाळी पाच ते साडेपाच या वेळात घडली. याप्रकरणी निर्मला दिलीप शिर्के (वय-५५, रा.कामठे मळा,शिंदवणे,ता. हवेली)यांनी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.याप्रकरणी अज्ञात तीन जणांवर उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.यामध्ये दोन महिलांचा समावेश आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार,फिर्यादी निर्मला शिर्के या गुरुवारी जेजुरी ते उरुळी कांचन रोडवरील कामठे मळा परिसरातील बस स्टॉपवर वाहनाची वाट पाहत होत्या.यावेळी एक काळ्या रंगाच्या कारमधून एक अनोळखी पुरुष आणि दोन अनोळखी महिला त्या गाडीत होत्या. लिफ्ट देताना गाडीतील दोन महिलांनी निर्मला शिर्के यांच्या गळ्यातील अंदाजे 9 ग्रॅम वजनाचे, काळ्या-सोन्याच्या मण्यात ओवलेले व पेंडल असलेले ८० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे गंठण जबरदस्तीने चोरून नेले..मात्र,काळ्या रंगाच्या चारचाकी मधील अनोळखी पुरुष व दोन महिला यांचे वर्णन शिर्के यांना सांगता येत नाही व कारचा नंबर पण सांगता येत नसल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.त्यानुसार पोलिसांनी या प्रकरणी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात भा.दं.वि.कलम 303(2),3(5) अंतर्गत चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. तपास पोलीस हवालदार प्रशांत पवार करीत आहेत.