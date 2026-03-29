Pune Drowning: सोरतापवाडीतील विहिरीत पोहताना २० वर्षीय तरुणाचा दम कोंडून मृत्यू; मित्रांसमोर घडली दुर्दैवी घटना

सुनील जगतापउरुळी कांचन : पोहण्यासाठी गेलेल्या २० वर्षाच्या मुलाचा विहरीत बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना सोरतापवाडी - आळंदी म्हातोबा शिवेवर गुंजाळमळा परिसरात घडली आहे. या घटनेत मुलाचा मृत्यू झाला असून पोलिसांच्या मदतीने मृतदेह विहरीतून बाहेर काढण्यात आला आहे..रविवारी (दि.२९) दुपारी अडीच ते पाऊणे तीन वाजण्याच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली असून,इस्माईल शेख (वय२०,रा.मगरवस्ती,आळंदी म्हातोबा) असे मृत्यूमुखी पडलेल्या तरुणाचे नाव आहे.तो स्थानिक मुलांसह पोहायला या विहीरीवर येत होता..पोहताना दम कोंडून तो विहीरीत बुडाल्याचा अंदाज आहे.दरम्यान विहीर बुडत असताना सोबत असलेल्या मित्रांनी आरडाओरडा केल्यानंतर परिसरातील नागरिक मदतीसाठी धावून गेले मात्र विहीरीत बुडाल्याने त्याला मदतीचा उपयोग झाला नाही..या घटनेची माहिती मिळताच उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक प्रविण कांबळे व पोलिस हवालदार सुपेकर हे घटनास्थळी दाखल झाल्या नंतर मृतदेह बाहेर काढण्यात आला आहे.